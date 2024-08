Herbst-Highlights 2024: Herbstliche Schifffahrten auf dem Bodensee

Harmonische Herbstlandschaft, idyllische Stimmung, farbenfrohe SinnesImpulse: Die StadtSchönheit am Bodensee begeistert in der goldenen Jahreszeit mit stimmungsvollen Schifffahrten und lädt zum Genießen der lokalen Herbstküche ein. Naturerlebnisse von der prächtigen Dahlienblüte auf der Insel Mainau bis hin zu Wanderungen direkt am Ufer sowie auf den Kegeln der Hegauvulkane sorgen für ruhige Auszeiten. Eine Fahrt mit dem Riesenrad oder der Besuch im SEA LIFE entspannen und bieten besondere Fotomotive. Einfach ankommen, durchatmen und den Herbstzauber wirken lassen.Erlebnis auf dem Wasser: Die „Rundfahrten im Herbst“ der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) nehmen vommit auf Rundfahrten über den Bodensee. Die Schiffe legen jeweils samstags um 13.30 und 15.30 Uhr zu einstündigen Fahrten ab. An Bord ist der Blick auf die bunten Ufer, schneebedeckten Alpengipfel und das glitzernde Wasser besonders schön!Wer neben der Panoramasicht auf dem Schiff auch kulinarische Spezialitäten erleben will, geht auf Genussrundfahrt. Typisch Gerichte für die Region und den Herbst gibt es mit Zwiebelkuchen und Suser bei der „ Zwiebelkuchen-Fahrt “ sowie einer traditionellen Schlachtplatte mit Kesselfleisch, Blut- und Leberwurst sowie Kartoffelstampf und Sauerkraut bei der „ Herbstschlemmerei “.An Land übernehmen amüsant-informative Stadtführungen das Ruder und laden zur spannenden Zeitreise mit dem Nachtwächter ein.Pünktlich zum Herbstbeginn lädt die Insel Mainau vomzum Gräflichen Schlossfest ein. Das Programm reicht von Modenschauen und Vorträgen über offene Weinproben und Klavierkonzerte bis hin zu Lesungen und Parkführungen.Von Ende August bis Anfang Oktober blühen die Dahlien auf der Insel in zahlreichen knalligen Farben. Welche Dahlie die schönste ist, entscheiden Besucher:innen im Rahmen der Dahlienwahl . Bunte Blüten präsentieren sich auch bei der Herbstausstellung : Beim „Festival der Farben“ verwandeln tausende Chrysanthemen das Palmenhaus in ein prächtiges Farbenmeer. Wer im kommenden Jahr selbst bunte Blüten im Garten haben will, findet auf dem Mainau-Blumenzwiebelmarkt über 150 Sorten wie Tulpen, Narzissen und Hyazinthen – Beratung gibtʼs vom Team vor Ort.Der Herbst in Konstanz ist angenehm mild und macht Lust auf Ausflüge im Freien. Wanderungen auf den Premiumwanderwegen „ SeeGang “ und „ Hegauer Kegelspiel “ sowie romantische Herbstspaziergänge durch den verträumten Lorettowald oder in die gelb und rot gefärbten Weinberge bieten anregende Inspirationen für alle Sinne.Per Schiff Grenzen überwinden: Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) verlängert die Saison um fünf Herbst-Wochenenden. Die insgesamt acht Anlegestellen werden beim Herbst-Hopping jeweils viermal täglich angesteuert und können per „Hop on, hop off“ ganztägig genutzt werden. Die Tickets gelten datumsunabhängig und sind somit an jedem Herbst-Hopping-Tag vomeinlösbar. Die Fahrradbeförderung ist inklusive – insofern kann der Tag nach Belieben per Schiff, mit dem Rad oder zu Fuß gestaltet werden.Fisch- und Wild-Fans kommen im Herbst voll auf ihre Kosten: Die BodenseefischWochen laden vomdazu ein, in den teilnehmenden Restaurants Menüs mit heimischem Bodenseefisch zu genießen. Wild aus heimischen Wäldern steht vombei den WildenWochen im Mittelpunkt.Amfindet der Verkaufsoffene Sonntag inklusive AltstadtFlohmarkt und Bio-Markt statt. Von aktueller Mode, edlem Schmuck und Feinkost in den Geschäften über Second-Hand-Schätze auf dem AltstadtFlohmarkt bis hin zu frischen, regionalen Produkten auf dem Bio-Markt ist für alle etwas geboten. Die Standflächen auf dem AltstadtFlohmarkt können jetzt schon gebucht werden!5. + 6.10., 12. + 13.10., 19. + 20.10., 26. + 27.10. und 2. + 3.11.Großes Finale bei der großen Landesausstellung „Welterbe des Mittelalters – 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau“

nur noch bis zum 20.10., Archäologisches Landesmuseumsamstags vom 19. Oktober bis 23. November13.30 + 15.30 Uhr21. + 28. Oktober & 4. / 11. / 18. November17 Uhr, Treffpunkt: Münster3. / 4. / 5. / 6.10.11 – 18 Uhr, Schloss Mainau9.9. – 6.10.12.10. – 24.11.13.10.12 – 18 UhrWeitere Infos und Herbsterlebnisse unter www.konstanz-info.com/herbst