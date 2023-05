Grenzüberschreitender 24h-Flohmarkt Konstanz / Kreuzlingen

Legendär: Am Abend des 17. Juni 2023 fällt der Startschuss für über 1.000 Stände, 24 Stunden, 9 Laufkilometer, 2 Länder und 1 Flohmarkt. Der grenzüberschreitende 24h-Flohmarkt Konstanz (D) / Kreuzlingen (CH) zeigt sich am 17. und 18. Juni nach einer langen Pause von seiner schönsten Seite. Gemütlich flanieren, feilschen, schlemmen und besondere Herzensdinge finden – bei fröhlichem Beisammensein und gemütlichem Schlendern über die Landesgrenze erleben die AusstellerInnen sowie die rund 80.000 BesucherInnen ein besonderes Wochenende auf Konschtanzer Art.Der Verkauf beginnt in Kreuzlingen am Samstag um 16 Uhr, in Konstanz am Rheinufer, Winterersteig und Webersteig um 18 Uhr, in der Innenstadt mit Kreuzlingerstraße, Oberer Laube, Lutherplatz, Unterer Laube und Rheinsteig um 19 Uhr. Bis Sonntag, 18. Juni um 18 Uhr kann nach Herzenslust gestöbert und genossen werden. Einfach vorbeikommen und in den größten Flohmarkt am Bodensee eintauchen!Alle wichtigen Informationen gibt es unter www.konstanz-info.com/flohmarkt und ab Anfang Juni im kostenlosen Flohmarkt-Flyer bei der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH in der Oberen Laube 71 sowie in der Tourist-Information im Bahnhof.Kinder sind wieder herzlich eingeladen, im Herosé-Park auf Decken und ohne Voranmeldung ihre Spielzeuge, Comics, Bücher etc. zu verkaufen. Einfach am Samstag ab 18 Uhr vorbeikommen, Decke ausbreiten und die Schätze aus dem Kinderzimmer präsentieren.Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände werden Musikinseln ausgewiesen, die es StraßenmusikerInnen ermöglichen, andere mit ihrer Musik zu begeistern und den Flohmarkt so zu einem anregenden Event für alle Sinne zu machen.Erstmals präsentieren sich Konstanzer Kulturschaffende und Kulturbetriebe auf der Konstanzer Kulturbühne auf dem Sankt-Stephans-Platz. Die Bühne ist in Kooperation mit dem Kula entstanden und wird am 17. Juni von 18 bis 23 Uhr und am 18. Juni von 11 bis 18 Uhr bespielt. Auf der Bühne stehen z.B. das Theater Konstanz, die Musikschule und die HTWG Big Band. Rund um die Kulturbühne laden gemütliche Aufenthaltsflächen, Chillout-Areas und kulinarische Angebote zum entspannten Verweilen ein.Der grenzüberschreitende 24h-Flohmarkt ist die größte Nachhaltigkeits-Veranstaltung in der Vierländerregion Bodensee und wird vom Nachhaltigkeitspartner Randegger Ottilien-Quelle GmbH unterstützt. Durch das Mehrweggebot wird Müll vermieden und kreative Alternativen wie Nudeltrinkhalme oder als Schale genutzte, essbare Waffeln entstehen. Das facettenreiche gastronomische Angebot wird zudem durch vegane und vegetarische Gerichte ergänzt. Auch sorgt der Second-Hand-Charakter des Flohmarkts dafür, dass statt neuer Produkte Gebrauchtes wieder Verwendung findet: Über 80% der Flohmarktstände werden von KonstanzerInnen betrieben, die ihre Keller und Dachböden ausräumen und so alten Schätzen ein neues Zuhause bieten. Es wird zudem empfohlen, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Passend zum Jahr der nachhaltigen Mobilität bietet der Fahrradparkplatz in Kooperation mit der BGV im hinteren Teil des Herosé-Parks die Möglichkeit, das Fahrrad sicher abzustellen.Eigenen Rucksack, Stofftasche oder Bollerwagen mitbringen und die ergatterten Kostbarkeiten nachhaltig transportieren. Alternativ stehen auch die Lastenräder des konrad-Fahrradmietsystems zur Verfügung.Dieses Jahr gibt es eine Reihe an Sondermärkten: Beim Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt können erstmals auf dem Sankt-Stephans-Platz selbstgemachte Kunstwerke, Stoffe sowie wunderschöne Schmuckstücke von Konstanzer KünstlerInnen ergattert werden. Den Krämermarkt finden BesucherInnen auf dem Schottenplatz: Professionelle Anbieter locken mit antiken Möbeln, Modeschmuck und bunter Kleidung. In der Aula des Alexander-Humboldt-Gymnasiums lädt der Comic- und Schallplattenmarkt zum Stöbern ein und auf dem Modellauto- und Modelleisenbahnmarkt in der Aula der Stephansschule entdecken BesucherInnen einzigartige Sammlerstücke. Hier findet jeder seinen persönlichen Schatz und bekommt ein Lächeln auf die Lippen gezaubert! Der Verkauf der Spezialmärkte beginnt am Samstag um 18 Uhr.Spontan Lust bekommen, selbst einen Flohmarktstand anzubieten? Jetzt einen der ausverkauften Stände für den Flohmarkt oder den Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt bei der Tauschbörse ergattern.Versteckte Schätze, kultureller Austausch, romantischer Kerzenschein und vielfältiger Genuss machen den grenzüberschreitenden Flohmarkt am Tag und bei Nacht zu einem unvergesslichen Erlebnis für die gesamte Familie.Weitere Infos zum Flohmarkt gibt es unter: www.konstanz-info.com/flohmarkt oder per Telefon +49 (0) 7531 1330-86.