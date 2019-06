Grenzüberschreitende 24h-Flohmarkt Konstanz / Kreuzlingen: NATÜRlich einzigartig

24 Stunden, 9 Laufkilometer, 2 Länder, 1 Flohmarkt: Gemütliches Flanieren, feilschen, schlemmen und besondere Herzensdinge finden. Bei fröhlichem Beisammensein erwarten die AusstellerInnen sowie die rund 80.000 BesucherInnen aus der ganzen Welt die genussvolle Lebenskunst auf Konschtanzer Art. Der Verkauf beginnt in Kreuzlingen am Samstag um 16 Uhr, in Konstanz am Rhein um 18 Uhr bzw. 19 Uhr in der Innenstadt und dauert an bis Sonntag, 18 Uhr. Kinder sind wieder herzlich eingeladen im Herosé-Park, auf Decken und ohne Voranmeldung ihre Spielzeuge, Comics, Bücher etc. zu verkaufen. Kinder dürfen einfach am Samstag ab 18 Uhr vorbeikommen, ganz gemütlich aufbauen und die Schätze aus dem Kinderzimmer präsentieren.Alle wichtigen Informationen gibt es ab Mitte Juni im kostenlosen Flohmarkt-Flyer bei der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH, der Tourist-Information am Bahnhof und unter www.flohmarkt-konstanz.de Erstmals finden die Kleinen am Sonntag ein kleines Kinderparadies auf dem Stephansplatz zum ausgiebigen Toben und Spielen. Zwischen 11 und 17 Uhr verwandelt sich der hintere Teil des Platzes in eine aufregende Spielwiese mit Kinderschminken, Hüpfburg, Zuckerwatte sowie Mal- und Basteltischen.Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände werden erstmals Musikinseln ausgewiesen, die es Straßenmusikern erlauben, andere mit ihrer Musik zu begeistern und den Flohmarkt so zu einem ganz besonderen Event für alle Sinne zu machen. Direkt am Seerhein präsentiert die Südwestdeutsche Philharmonie erstmals das imposante Lustschloss und bietet während der Flohmarktzeiten interessante Führungen und einen Blick hinter die Kulissen an. Mehr Informationen rund um die Uhrzeiten und Vorgaben gibt es unter flohmarkt@konstanz-info.com Sondermärkte für Schallplattensammler, Modelleisenbahn- und Spielzeugauto-Fans sowie selbstgemachte Kunstwerke u.v.m. zaubern beim grenzüberschreitenden Flohmarkt ein Lächeln auf die Gesichter der BesucherInnen. Neben den klassischen Flohmarkständen, an denen aussortierte Schätze neu vergeben und weiterverwendet werden, laden auch Verkaufsstände von professionellen Anbietern auf dem Schottenplatz zum angeregten Stöbern ein. Versteckte Schätze, kultureller Austausch, romantischer Kerzenschein und vielfältiger Genuss machen den grenzüberschreitenden Flohmarkt am Tag als auch in der Nacht zu einem unvergesslichen Erlebnis für die gesamte Familie.Tipp: Einfach, schnell, staufrei – der Bahnhof und die Schiffsanlegestelle liegen im Herzen von Konstanz. Die Zugverbindungen aus dem Landkreis und der Schweiz sind hervorragend. Und bei einer Schifffahrt über Bodensee und Seerhein wird bereits die Anreise zum Erlebnis…Mehr zum Flohmarkt unter www.konstanz-tourismus.de/flohmarkt oder per Telefon +49 (0) 7531 1330-86 und zum Lustschloss unter: www.lustschloss-am-seerhein.de