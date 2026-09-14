Grenzüberschreitendes Kinderfest Konstanz / Kreuzlingen begeistert Familien im SpieleParadies

Über 50 Konstanzer und Kreuzlinger Vereine und Einrichtungen gestalteten beim Kinderfest ein abwechslungsreiches Programm im Stadtgarten. Kinder bemalten Blumentöpfe, pflanzten Stecklinge, gestalteten Tischlaternen, probierten Glitzertattoos aus, ließen sich schminken oder kamen beim Müllabfuhr-Diplom der EBK, Torwandschießen, Hindernisparcours, Dosenwerfen, Tischtennis und Inlinerparcours in Bewegung. Auch die Teddy-Klinik, das Puppentheater, ein Musik-Quiz, Haarbänder zum Einknüpfen und Kräutersalz zum Selbermachen sorgten für viele fröhliche Stunden dirket am Wasser.Besondere Momente entstanden auch auf dem Wasser und auf der Bühne: Die Wasserski-Show des DSMC setzte einen sportlichen Höhepunkt und sorgte mit rasanten Fahrten für staunende Blicke, während unter anderem ein traditioneller chinesischer Löwentanz, Akrobatik, Kampfsport und Tanzauftritte das Bühnenprogramm prägten. Auf dem Kinderflohmarkt entlang des Susosteigs boten kleine Verkaufstalente ihre Schätze auf mitgebrachten Decken an.Passend zum Themenjahr „Paradies Konstanz“ lud außerdem der Bastelwettbewerb „Gestalte deine eigene Paradies-Insel!“ zum kreativen Mitmachen ein. Viele Kinder setzten ihre eigene Vorstellung vom Paradies in kleinen Kunstwerken um.Der gute Zweck war ebenso Teil des Kinderfests: Die Sportfreunde Energie Konstanz e.V. sammelten Spenden für das Frauen- und Kinderschutzhaus der AWO Konstanz.Ein herzlicher Dank gilt den Unterstützern des Kinderfests: dem Medienpartner Südkurier, der Randegger Ottilien-Quelle als Partner für alkoholfreie Getränke, J&C Veranstaltungstechnik als Technikpartner sowie den Stadtwerken Konstanz, der Sparkasse Bodensee und Schwarz Außenwerbung.Weitere Informationen unter: