Goldener Herbst in Konstanz

Intensive Farben & verträumtes Flair am und auf dem Bodensee: Als StadtSchönheit in der Vierländerregion Bodensee fasziniert Konstanz in der goldenen Jahreszeit mit herbstlichen (Genuss-)Schifffahrten, regionaler Kulinarik, amüsant-informativen Zeitreisen, Wanderungen und Radtouren entlang des Seeufers, Städtehopping, Insel- und Vulkanhopping, Kulturgenuss, anregenden SinnesImpulsen u.v.m. Ob Entdeckertouren in der Heimat, Urlaub mit den Liebsten oder grenzüberschreitende Touren durch Konstanz und den Westlichen Bodensee – ein besonderer Zauber legt sich im Herbst über Konstanz und lädt dazu ein, das Leben mit allen Sinnen zu genießen. TIPP 1: Die Konzertreihe „ Klassischer Herbst “ 2022 präsentiert auf Schloss Mainau preisgekrönte junge Talente und lädt zu Austausch und Begegnung ein. Los geht's am 20.10. mit einem Klavierabend mit Georg Michael Grau, am 27.10. präsentieren sich die 1. Bundespreisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ 2022 und am 11. November nehmen Valerie Eickhoff und das Adelphi Quartett mit in die Welt der Kammermusik.Grenzenlos, mystisch, inspirierend: Die größte Stadt am Bodensee lädt zu anregenden Schifffahrten auf dem Wasser, romantischen Herbstspaziergängen, Wanderungen am glitzernden Bodensee sowie unterhaltsamen Zeitreisen durch die historische Altstadt ein. Die Erlebnisauswahl im goldenen Herbst ist dabei groß: Vom verträumten Lorettowald und der malerischen Blumeninsel Mainau über Wanderungen zu den bunt gefärbten Konstanzer Weinbergen und auf dem Premiumwanderweg SeeGang, dem verträumten Burghof, Radtouren direkt am Wasser oder einem Besuch der UNESCO-Welterbe Klosterinsel Reichenau bis hin zum Städte- oder Insel- und Vulkanhopping in der Vierländerregion inspiriert Konstanz mit facettenreichen Touren im Freien. Und der Herbst ist – dank des Sees – vorwiegend südlich-mild und angenehm… TIPP 2: Der „Goldene Herbst“ in Konstanz und das grenzenlose „Herbst-Hopping“ zwischen Deutschland und der Schweiz laden Groß und Klein an den Oktober- und Novemberwochenenden zu inspirierenden Schifffahrten ein. Kombiniert mit Erlebnissen an Land, z.B. Stadtführungen, bieten diese Herbstentdeckertouren Top-Aussichten und einzigartige Genussmomente am Westlichen Bodensee.Gemütliche Cafés, Restaurants und urige Weinstuben verwöhnen mit regionalen Herbstgerichten, Wochenmärkte inspirieren mit frischen Produkten direkt vom Erzeuger und das LAGO Shopping-Center sowie die über 400 Einzelhandelsgeschäfte laden zu Einkaufsbummeln in der malerischen Altstadt ein. Faszinierende Theaterinszenierungen, eine bunte Auswahl an Konzerten unter anderem auf der Blumeninsel Mainau , Museumstouren und romantische MiteinanderZeit in der Bodensee-Therme sorgen ebenfalls für besondere Genussmomente. Einfach vorbeikommen und den goldenen Herbst auf Konschtanzer Art erleben. TIPP 3: Event-Highlights im Herbst- Der Vorverkauf für den Christmas Garden auf der Insel Mainau hat begonnen. Vom 22. November bis zum 8. Januar 2023 lädt die Lichtinstallation unter freiem Himmel von 17.30 Uhr bis 22 Uhr zum Entdecken, Staunen und Innehalten ein.- Die Ausstellung „ Handarbeit “ der Gewinnerin des Konstanzer Kunstpreises, Andrea Vogel, wird vom 9.10. bis 4.12. im Wolkensteinsaal im Kulturzentrum am Münster gezeigt.- Das 3D-Gastronomie-Erlebnis „ Le Petit Chef “ und die neue Weinkarte im Steigenberger Inselhotel ausprobieren und kulinarisches Kino erleben.Weitere Infos gibt es unter www.konstanz-info.com/herbst