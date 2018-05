Konstanz & Bodenseeregion | Atemberaubende Panoramen, spannende Aktivitäten, einzigartige Genussmomente, Natur pur: Der Aktionstag „Genusswandern auf dem Premiumwanderweg SeeGang“ lädt am Sonntag, 3. Juni, Groß und Klein ab 9.30 Uhr am Bodensee zum Wandern und Genießen ein. Mit geführten Wanderungen, zahlreichen Genuss-Stationen mit regionalen Produkten, Schnupperkursen sowie vielen weiteren attraktiven Angeboten und Aktionen wird dieser Tag auf dem Premiumwanderweg zu einer facettenreichen Erlebnis-Tour für die gesamte Familie. Eine detaillierte Programmübersicht gibt’s weiter unten sowie im Genusswander-Flyer 2018 – einfach vorbeikommen, loswandern sowie das Leben und Urlauben am Bodensee genießen…Tipp: Noch bis 30. Juni auf www.die-schoensten-wanderwege.de für den Premiumwanderweg SeeGang bei der Publikumswahl „Deutschlands schönste Wanderwege 2018“ abstimmen und attraktive Preise gewinnen. Jede Stimme zählt!Einzigartige Ausblicke, kulturelle Höhepunkte und abwechslungsreicher Wanderspaß: Der Premiumwanderweg SeeGang bietet auf über 50 Kilometern pure Faszination am nordwestlichen Teil des Bodensees. Als einzigartiger Streckenwanderweg verbindet er Konstanz und Überlingen auf mehreren Etappen miteinander und entspricht dabei den höchsten Wanderer-Ansprüchen, was die Auszeichnung mit dem „Deutschen Wandersiegel für Premiumwanderwege“ zeigt.Weitere Infos zum Genusswandern, den Flyer zum Download, ein Inspirationsvideo zum SeeGang sowie alles Wissenswerte rund um diesen faszinierenden Premiumwanderweg am Bodensee finden Sie auf www.konstanz-info.com unter dem Stichwort „Premiumwandern“.