Gartenjahr 2023: Grenzüberschreitender Gartengenuss

ganzjährig: Gartenjahr am Bodensee 2023

17.3.-7.5.: Orchideenausstellung, Insel Mainau

1.-16.4.: Geschmückte Osterbrunnen in Bischofszell

23.4.: Setzlingsmarkt Schloss Wartegg

4.5.: 3. Online-Gartenpodium (kostenfrei)

6.5.: Gartentag Kreuzlingen

Mai-Sept.: Kräuterspaziergang

Mai-Sept.: Führungen auf der Insel Reichenau, Do 17 Uhr „Gemüse und Kräuter“ Führung im Gemüsebaubetrieb

Mai-Okt.: Überlinger Gartenführung

14.5./23.7./20.8.: Streifzug durch die Gärten der Kartause Ittingen

29.5.: „Picknick-Konzert“, Schlossgelände Salem

Juni-Juli.: Rosenblüte auf der Insel Mainau

2.-4.6.: Blütenzauber der Bodenseegärten, 3 Tage Gartenfestival am Bodensee

3.-4.6.: Blütenzauber im Roseanum Schönbrunn

4.6.: Tag der offenen Bauerngärten Thurgau

11.6.: Arenenberger-Tag, Salenstein

11.6.: Tag des offenen A. Vogel Heilpflanzen-Schaugartens

17.6.: Ceres Besuchstag im Heilpflanzengarten Kesswil

17.-18.6.: Tag der offenen Gärten in Friedrichshafen

18.6.: Tag der offenen Tür bei Stein Egerta Schaan

18.6.: Handwerker- und Bauernmarkt Schloss Messkirch

18.6.: Schlosserlebnistag Neues Schloss Meersburg

18.6.: Schlosserlebnistag Kloster & Schloss Salem

18.6.: „Pflanzen, wässern, pflegen“, Archäobotanischer Museumsgarten Frauenfeld

26.7.: Nacht der Fledermäuse, Stadtgarten Stockach

August: Sommerkonzerte: Seehelden im Uferpark Überlingen

27.8.: Kaiserlicher Wein- und Gartentag

Sept-Okt.: Dahlienblüte auf der Insel Mainau

1.-3.9.: Lange Nacht der Bodenseegärten

7.-10.9.: Home&Garden, Schloss Salem

9.-10.9.: Illertisser Gartentag

24.9.: Herbstfest und 25 Jahr-Jubiläum Bio Schlosshotel Wartegg

29.9.-3.10.: Gräfliches Schlossfest auf der Insel Mainau

30.9.-5.11.: Überlinger GenussHerbst | Genusswandern auf dem SeeGang

8.10.: Erlebnistag im Kloster – Kloster und Schloss Salem, Reichenau, Kartause Ittingen

Vier Länder (D, A, CH, FL), ein Gemeinschaftsprojekt: Mit dem Gartenjahr 2023 verbindet die Vierländerregion Bodensee in diesem Jahr üppige Blütenpracht mit kulturellem Reichtum. Ausstellungen wie die Orchideenschau auf der Insel Mainau, offene Bauerngärten im Thurgau und Schlosserlebnistage in Meersburg und Salem laden zu naturnahen Entdeckertouren ein. Beim grenzenlosen GartenRendezvous am Westlichen Bodensee öffnen zahlreiche Parks, Privatgärten und Künstlergärten ihre Pforten und bieten in den malerischen Grünoasen und lauschigen Gärtchen Inspiration, Entspannung und Muße. In Konstanz verzaubert die Blumeninsel Mainau das gesamte Jahr über mit einzigartigen Farbspielen: Zarte Orchideen im Frühjahr, duftende Rosen im Sommer, bunte Dahlien im Herbst und der funkelnde Christmas Garden im Winter nehmen mit auf eine besondere Reise für alle Sinne. Tipp: Die Insel Mainau und das Napoleonmuseum Arenenberg präsentieren 2023 gemeinsam das Ausstellungsprojekt „Grüne Fürsten am Bodensee“. Gezeigt werden die Park- und Kulturinitiativen von Kaiser Napoleon III., der am Bodensee aufwuchs, und Fürst Nikolaus II. Esterházy, der die Parkanlage auf der Blumeninsel mitprägte. Einfach vorbeikommen und spannende Ideen mitnehmen.„Gärten und Kultur“ ist das Motto des diesjährigen Gartenjahrs: Ein Picknick bei Schloss Salem, Musikgenuss bei den Sommerkonzerten im Uferpark Überlingen und den Mainau-Musical-Nights oder einfach im Konstanzer Stadtgarten mit Blick auf Bodensee und Alpen die Seele baumeln lassen – das Netzwerk lädt zu entspanntem Gartengenuss ein. Das Gartenjahr 2023 wird dabei federführend und seeübergreifend von Bodenseegärten e.V. organisiert.Besondere Erlebnisse in und um Konstanz wie Wanderungen durch den Lorettowald, Abenteuer wie Klettern oder Bogenschießen und Axtwerfen im Mainau Erlebniswald und Führungen auf dem Fuchshof sowie geführte KulturRadtouren rund um Konstanz über facettenreiche Brücken, zu Panorama-Ausblicken oder zur Stahringer Streuobstmosterei laden ein, den Bodensee aus neuen Perspektiven zu erkunden. Tipp: Noch bis 7. April locken die VeggieWochen in Konstanz und am Westlichen Bodensee mit knackig-frischen, kreativen Gemüsegerichten und frischen Produkten aus der Region, z.B. von der Insel Reichenau. Einfach mal ausprobieren!Naturfans können ganz leicht mit Bus, Bahn, Rad oder per Schiff von Garten zu Garten reisen – einmalige Ausblicke inklusive.Weitere Infos rund um das Gartenjahr am Bodensee 2023 gibt’s kompakt & auf einen Blick unter www.bodensee.eu/de/gartenjahr , unter www.konstanz-info.com gibt es zahlreihe Ausflugs- und Veranstaltungstipps.Garten-Highlights 2023 (Auswahl)Quelle: www.bodensee.eu/de/gartenjahr . Diese Veranstaltungen sind ohne Gewähr.