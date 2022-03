Gartenjahr 2022: Majestätische Blütenpracht am & auf dem Bodensee

Vier Länder, ein Gemeinschaftsprojekt: Mit dem Gartenjahr 2022 setzt die Vierländerregion Bodensee in diesem Jahr erneut ganz auf ihre grüne Seele. Die Gartenführungen in Überlingen und der Rosensommer in Thurgau präsentieren liebevoll, gestaltete Einblicke in die deutsch-schweizer Gartenkultur. Beim grenzenlosen GartenRendezvous am Westlichen Bodensee laden malerische Grünoasen und lauschige Gärtchen dazu ein, zu entspannen und bei kurzen Auszeiten vom Alltag die Akkus aufzuladen. Die paradiesischen Inseln im Bodensee blühen ebenfalls auf: Auf der Welterbeinsel Reichenau gedeihen knackiges Gemüse sowie duftende Blumen und Kräuter, die eine faszinierende Geschichte erzählen. In Konstanz bietet die Blumeninsel Mainau mit ihren farbenfrohen Gärten, einem abwechslungsreichen Programm wie dem Blumenjahr „Schlossjuwel und Gartenrausch“, blumigen Ausstellungen und informativen Angeboten für Hobby-GärtnerInnen sowie Entdeckungstouren für die gesamte Familie an 365 Tagen im Jahr GartenGenuss für alle Sinne. Einfach mal vorbeikommen und in die blühenden Gärten am und auf dem Bodensee eintauchen…Von bezaubernden Skulpturengärten über prachtvolle Stadtparks bis hin zu traumhaften Klostergärten lädt die Vierländerregion zu Erlebnissen für alle Sinne in ihre grünen Oasen ein. „Garten & Genuss“ ist das Motto des diesjährigen Gartenjahrs: Ein Picknick auf dem Schlossgelände Salem, einen Glas Wein auf sonnigen Gartenterrassen oder einfach die Seele baumeln lassen unter freiem Himmel – das Netzwerk lädt zu Gartengenuss und Gartenzeitreisen ein. Das Gartenjahr 2022 wird dabei federführend und seeübergreifend von Bodenseegärten e.V. organisiert. Es verleiht dem Besucher das Gefühl, durch Raum und Zeit zu reisen und gibt ihnen die Gelegenheit, die Gartenbaugeschichte Europas näher kennenzulernen. Von der Steinzeit und der Antike über das 19. Jahrhundert bis hin zur Gegenwart, sind alle Epochen vertreten. Besondere Veranstaltungen und Erlebnisse in und um Konstanz wie geführte Radtouren zur Steuobstmosterei inklusive Verkostung, Edelbrand- & Gin-Tastings auf dem Fuchshof, Besuche beim Bio-Imker oder geführte Radtouren wie die Rosenblütentour mit Wildrosenweg, dem Rosengarten von Schloss Arenenberg und den Rosen- & Skulpturengarten der Familie Böhle runden das Angebot ab.Tipp: Naturfans können ganz leicht mit Bus, Bahn, Rad oder per Schiff von Garten zu Garten reisen – einmalige Ausblicke inklusive. Einfach mal ausprobieren!Weitere Infos rund um das Gartenjahr am Bodensee 2022 gibt’s kompakt & auf einen Blick unter https://www.bodensee.eu/de/gartenjahr , unter www.konstanz-info.com gibt es zahlreihe Ausflugs- und Veranstaltungstipps.ganzjährig Gartenjahr am Bodensee 202218.3.-1.5. Orchideenausstellung, Insel Mainau3.4.-18.4. Geschmückte Osterbrunnen in Bischofszell23.4 Setzlingsmarkt Schloss Wartegg30.4 Gartentag KreuzlingenMai-Sept. KräuterspaziergangMai-Sept. Führungen auf der Insel Reichenau,Do 10 Uhr „Ein Garten wie ein Gedicht – der Hortulus“Do 17 Uhr „Gemüse und Kräuter“ Führung im GemüsebaubetriebMai-Sept. Rosensommer, BischofszellMai-Okt. Überlinger Gartenführung8.5. Streifzug durch die Gärten der Kartause Ittingen8.5. Tag der offenen Gärten in Friedrichshafen26.-29.5. Gräfliches Inselfest – Trends & Lifestyle für den GartenliebhaberJuni-Juli. Rosenblüte auf der Insel Mainau5.-6.6. Rosentage Roseanum Schönbrunn6.6. „Picknick-Konzert“, Schlossgelände Salem10.-12.6. Blütenzauber der Bodenseegärten, 3 Tage Gartenfestival am Bodensee12.6. Tag der offenen Bauerngärten Thurgau12.6. Arenenberger-Tag, Salenstein12.6. Tag des offenen A. Vogel Heilpflanzen-Schaugartens12.6. Rosenpracht in Ittingen12-13.6. Tag der offenen Gärten Kisslegg18.6. Fête de la musique Arenenberg19.6. Schlosserlebnistag Neues Schloss Meersburg19.6. Schlosserlebnistag Kloster & Schloss Salem18.-26.6. 20. Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche8.7. „Insel Klassik“ im Klosterhof, Insel Reichenau17.7. Gartenrundgang „Bitter, süss, sauer,scharf“27.7. Nacht der Fledermäuse, Stadtgarten Stockach15.8. Rundgang durch den Museumsgarten, Frauenfeld31.7. 2. Stadtgartenfest, Stadtgarten Stockach27.-28.8. Arenenberger Wein- und GartenfestSept-Okt. Dahlienblüte auf der Insel Mainau2.-4.9. Lange Nacht der Bodenseegärten8.-11.9. Home&Garden, Schloss Salem25.9. Herbstfest Schloss Wartegg25.9. Tag der offenen Tür, Kartause Ittingen29.9.-2.10. Gräfliches Schlossfest auf der Insel Mainau1.10.-6.11. Überlinger GenussHerbst9.10. Erlebnistag im Kloster