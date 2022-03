Frühlingsfrisch, bunt, unterhaltsam: Ostererlebnisse in Konstanz 2022

Sonnige Schifffahrten auf dem Bodensee erleben, kulinarische Genussmomente mit den Liebsten genießen, auf anregende Entdeckungstouren in Naturparadiesen gehen u.v.m.: Die größte Stadt am Bodensee inspiriert an Ostern mit einem frischen Erlebnismix für die gesamte Familie. Vom genussvollen Brunch an Bord der BSB-Schiffe und Osterspecials der Restaurants bis hin zu Konzerten und Theaterstücken bietet Konstanz ab dem 9. April frühlingsfrischen Ostergenuss für alle Sinne.Hier beginnt der Süden: Zahlreiche Restaurants mit Sonnenterrasse laden mit grenzenlosen Spezialitäten, einzigartigen Blicken über Bodensee und Rhein sowie besonderen Ostermenüs zum entspannten Verweilen ein. Bei einer Schifffahrt auf dem Bodensee, Genuss-Touren und ausgewogenem Osterbrunch auf der Blumeninsel Mainau erleben Einheimische und Gäste ebenfalls besondere kulinarische Momente. Neue Erlebnisse wie geführte Wanderung durch den magischen Lorettowald oder ein Edelbrand- & Gin-Tasting auf dem Fuchshof sowie beliebte Ausflüge wie eine geführte Radtour zur romanischen Kirche St. Oswald und Otmar, Spaziergänge entlang des Seeufers und durch die malerische Altstadt, u.v.m. begeistern mit einem ausgewogenen Kultur-Natur-Mix für Groß und Klein.Zahlreiche Vorstellungen im Theater, Ausstellungen in den Museen, amüsant-informative Stadtführungen, genussvollen Brunch auf der Insel Mainau, anregende Radtouren, ein Besuch des Sealife oder des Riesenrads mit Panaromablick über See und schneebedeckte Alpen u.v.m. runden das bunte Kulturprogramm für die gesamte Familie ab. Einfach die persönlichen Highlights auswählen, gemeinsam mit den Liebsten auf Erlebnis-Tour durch das pulsierende Zentrum der Vierländerregion Bodensee gehen, aufblühen und über Ostern dem Alltag entfliehen…- 9.4.: Stadtführung "Gewürze, Gilden & grenzenloser Reichtum"- 9. / 12. / 13. / 16. / 18.4.: Theater "The Black Rider"- 10.4.: Theater "Spielzeitfrühstück"- 10. / 11. / 12. / 17. / 18.4.: Theater "Unser Lehrer ist ein Troll"- 10. & 12.4.: Aufführung "Romeo und Julia" im K9- 10. & 13.4.: 8. Philharmonisches Konzert - Große Erwartungen, Konzil- 12.4.: Ausstellung: Quak, der Frosch, und Quök, die Kröte, Bodensee- Naturmuseum- 13. & 23.4.: Stadtführung "Wuostgräben & andere "stille" Örtchen"- 14.4.: Ausstellung: Eine Wohnung für das Jenseits? - Mobiliar in frühmittelalterlichen Gräbern, Archäologisches Landesmuseum- 15.4.: Brunch: Karfreitag, Insel Mainau- 16.4.: Statführung "Memento Mori - Konstanz & der Tod"- 16.4.: Theater "vollMond: Der Fisch, der die Lüfte beherrschte"- 17.4.: Brunch: Ostersonntag, Insel Mainau- 17. & 18.4.: Osterbrunch an Bord der Weißen Flotte (BSB)- 17. & 18.4.: Ostermenü, Staader Fährhaus- 18.4.: Brunch: Ostermontag, Insel Mainau- 20.4.: Stadtführung "Kardinal Fillastre & das Konstanzer Konzil"- 21.4.: Edelbrand- & Gin- Tasting, Fuchshof- 23.4.: Stadtführung "Gräber, Geheimnisse & besondere Ausblicke"- 23.4.: Kulturradtour: Äpfel, Reben, Pilgerkirchen- 23.-24.4.: Kunst- und Designmarkt, Bodenseeforum- 26.4.: Lorettowald-Wanderung zum Klimawandel- 28.4.: Stadtführung: Hus in Konstanz - Das Ende eines Reformators- 28.4.: Panaroma-Wanderung- 29.4.: Biertasting, Bierboutique Konstanz- Täglich: Stadtführung "Gegenwart der Vergangenheit - Klassischer Rundgang"- Donnerstags: Stadtführung: Nachtwächterrundgang- Bis 8.5.: Ausstellung Insel Mainau: FrühlingsträumeDie Bodensee-Therme, das Sealife, das Riesenrad, die VeggieWochen u.v.m bieten eine angenehme Abwechslung zum Alltag, um mit der gesamten Familie, Freunden oder dem Partner abzuschalten.Ab dem Osterwochenende steht das Konstanzer City-Shuttle samstags vom Parkplatz Bodenseeforum in die Innenstadt zur Verfügung. Zwischen 11 und 19 Uhr fährt der Shuttle-Bus alle 15 Minuten, der Transfer dauert nur 8 Minuten. Ein Tagesticket kostet 6,- Euro für fünf Personen inklusive Parke und Bus.Weitere Infos unter: https://www.konstanz-info.com/planen-buchen/anreise/auto-parken Für mehr GenussMomente und gemeinsame Zeit öffnen am 1. April die Naturcampingplätze Litzelstetten-Mainau und Klausenhorn. Weitere Infos zu Ostern in Konstanz auf www.konstanz-info.com