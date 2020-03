Pressemitteilung BoxID: 789194 (Marketing und Tourismus Konstanz GmbH)

Frühlingsfrisch, bunt, unterhaltsam: Ostererlebnisse in Konstanz 2020

OsterGenuss auf See und zu Land

Sonnige Schifffahrten auf dem Bodensee erleben, kulinarische Genussmomente mit den Liebsten genießen, auf anregende Entdeckungstouren in Naturparadiesen gehen, bei Zeitreisen in die Konstanzer Historie eintauchen u.v.m.: Die größte Stadt am Bodensee inspiriert an Ostern mit einem frischen Erlebnismix für die gesamte Familie. Vom genussvollen Brunch an Bord der BSB-Schiffe und Osterspecials der Hotels und Restaurants über Schatzsuchen im Archäologischen Landesmuseum und auf der Insel Mainau bis hin zu Konzerten und Theaterstücken bietet Konstanz vom 9. bis 13. April frühlingsfrischen Ostergenuss für alle Sinne.



GenussMomente & EntdeckungsTouren



Gemütliche Cafés, urige Weinstuben und zahlreiche Restaurants mit Sonnenterrasse laden mit grenzenlosen Spezialitäten, einzigartigen Blicken über Bodensee und Rhein sowie besonderen Ostermenüs zum entspannten Verweilen ein. Bei einer Schifffahrt auf dem Bodensee, Genuss-Touren und ausgewogenem Osterbrunch auf der Blumeninsel Mainau sowie österlichen Arrangements der Konstanzer Hotels erleben Einheimische und Gäste ebenfalls genussvolle Stunden. Neue Erlebnisse wie die Tagesfahrt entlang der „Côte Napoléon“, Premiumwanderungen auf dem „SeeGang“ oder zu den Hegau-Vulkanen, Radtouren zur UNESCO-Welterbeinsel Reichenau oder in die benachbarte Schweiz, Spaziergänge entlang des Seeufers und durch die malerische Altstadt, eine Führung durchs Wollmatinger Ried u.v.m. begeistern mit einem ausgewogenen Kultur-Natur-Mix für Groß und Klein.



OsterSpaß & KulturLiebe



Hasenohren finden und eine süße Überraschung bekommen: Das Archäologische Landesmuseum lässt Kinderherzen bei der Osterhasensuche höherschlagen. Mit Ostereier-Schaumalen und Schatzsuche bietet die Insel Mainau kleinen Gästen ebenfalls spannende Ostererlebnisse. Zahlreiche Ausstellungen in den Museen und Galerien, amüsant-informative Stadtführungen, klangvolle Konzerte, Live-Auftritte im Bodenseeforum u.v.m. runden das bunte Kulturprogramm für die gesamte Familie ab. Einfach die persönlichen Highlights auswählen, gemeinsam mit den Liebsten auf Erlebnis-Tour durch das pulsierende Zentrum der Vierländerregion Bodensee gehen, aufblühen und über Ostern dem Alltag entfliehen…

