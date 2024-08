Frischer Fisch auf den Tisch – die BodenseefischWochen 2024

Der Bodensee bietet ein außergewöhnliches Spektrum an frischem Fisch und damit Genuss für Einheimische und Gäste. Zelebriert wird dieser kulinarische Reichtum im Rahmen der BodenseefischWochen vom. Noch vor Sonnenaufgang holen heimische Fischer die Netze mit frischem Wildfang ein. Die insgesamt 23 teilnehmenden Restaurants bereiten daraus facettenreiche Gerichte. Events rund um das Thema Fisch ergänzen die Aktionswochen.Alle teilnehmenden Restaurants servieren ihre Interpretation des perfekten Fischmenüs in Form eines 3-Gang-Menüs mit Vor-, Haupt- und Nachspeise. Ob Aal, Forelle, Egli, Hecht, Rotauge oder Zander – hier ist für jeden Geschmack das passende Gericht dabei. Die Art des Fischs hängt jeweils von der tagesaktuellen Lieferung ab. Daher können die Gäste neben den Klassikern auch neue Fischarten probieren. Auf der Karte stehen in diesem Jahr beispielsweise geräuchertes Forellenmousse mit Feldsalat, pochierter Aal auf weißer Polenta an Weißwein-Petersilienschaum und gebratenes Fischfilet nach Fang des Tages an feiner Rieslingsauce. Vorspeisen wie Kürbissuppe und Desserts, beispielsweise Vanilleeis mit warmen Rotweinzwetschgen, runden das genussvolle Erlebnis ab.In Konstanz, der größten Stadt am Bodensee, nehmen gleich vier Restaurants an den BodenseefischWochen teil: das Seerestaurant im Steigenberger Inselhotel, das Restaurant Le Sud, das Gasthaus Wallgut und das Restaurant Hafenhalle. Auch außerhalb der BodenseefischWochen bieten diese Restaurants abwechslungsreiche Fischgerichte an.Fischfans aufgepasst – der Fischgenuss wird belohnt: Einfach ein Bodenseefischmenü bestellen, den QR-Code der Speisekarte im teilnehmenden Restaurant scannen und am Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen Teilnehmer:innen werden Top-Preise wie Schlemmermenüs, Gastronomiegutscheine und weitere Überraschungen verlost.: Die Arbeit eines Fischers im Rahmen der geführten Wanderung „Fisch on Tour“ amkennenlernen. Die Wanderung endet mit einem leckeren Finale – einem 3-Gang-Fischmenü im „Grünen Baum“ in Moos.Für alle Hobbyköche bietet der Kochkurs „So schmeckt die Region – F(r)isch vom See“ in Allensbach amdie perfekte Möglichkeit, die eigenen Kochkenntnisse zu erweitern. Die Teilnehmer:innen bereiten köstliche Gerichte aus saisonalen und regionalen Zutaten zu, welche anschließend zusammen mit regionalem Wein verkostet werden.Eine Übersicht der Konstanzer Restaurants gibt es unter www.konstanz-info.com/kulinarischer-fahrplan . Alle teilnehmenden Restaurants, die pfiffigen Menüs und genussvolle Erlebnisangebote sowie informatives Fischwissen gibt es unter www.bodenseewest.eu/bodenseefischwochen