Flohmarkt-Kult in Konstanz

Im Jahr der Kultur zeigt sich der grenzüberschreitende 24 Stunden Flohmarkt Konstanz (D) / Kreuzlingen (CH) am 9. und 10. Juni von seiner schönsten Seite. Reges Treiben in den Straßen, die neue Chill-Out-Area auf dem Stephansplatz, kulinarischen Köstlichkeiten und das Entdecken seltener Schätze an den rund 1.000 Ständen schaffen einzigartige Momente. Die Lage am und nahe dem Wasser, kleine Auftritte von Musikern und viel Genuss machen diesen Flohmarkt zum heimlichen Stadtfest der KonstanzerInnen.24 h / 9 Laufkilometer / 2 Länder: Gemütliches Flanieren, feilschen, schlemmen und besondere Antiquitäten finden. Bei fröhlichem Beisammensein und oft südlich-milden Temperaturen erwartet die AusstellerInnen sowie die rund 80.000 BesucherInnen aus der ganzen Welt die genussvolle Lebenskunst auf Konstanzer Art. Der Verkauf beginnt in Kreuzlingen am Samstag um 16 Uhr, in Konstanz um 18 Uhr und dauert an bis Sonntag, 18 Uhr. Das Gelände umfasst 9 Laufkilometer und verbindet in einzigartiger Weise zwei Länder miteinander. Einen besonderen Abschluss findet der Flohmarkt zu beiden Seiten des Rheins nahe des Rheinkilometers 0. Alle wichtigen Informationen gibt es im kostenlosen Flohmarkt-Flyer bei der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH, der Tourismus Info am Bahnhof und unter www.konstanz-info.com Eine Aktionsfläche auf dem Stephansplatz lädt zum Verweilen ein – eine gemütliche Oase inmitten des Flohmarkt-Treibens. Zudem gibt es erstmals mit der Schottenstraße und dem Herosé-Park zwei neue Abschnitte zum Stöbern. Kinder sind wieder herzlich eingeladen gratis und ohne Voranmeldung ihre Spielzeuge, Comics, Bücher etc. im Herosé-Park und auf der Fahrradbrücke zu verkaufen.Nach Sonnenuntergang offenbart der Flohmarkt seine romantische Seite - im goldenen Glanz von Kerzenlicht und Taschenlampe ist das Stöbern nach besonderen Schätzen eine außergewöhnliche Freude. Seltene Kostbarkeiten und handgefertigte Unikate werden auch auf dem Krämermarkt sowie den Sondermärkten für Schallplattensammler, Briefmarkensammler, Modelleisenbahn- und Spielzeugauto-Fans angeboten. Das Theater der Hochschule Konstanz bringt die BesucherInnen und Einheimischen, direkt am Webersteig, mit Liedern, gebrauchten Theaterrequisiten uvm. zum Lachen und Schmunzeln. Vielfältiger Genuss, die einzigartige Kulisse und die lebendige Atmosphäre machen den grenzüberschreitenden Flohmarkt zu einem unvergesslichen Erlebnis für die gesamte Familie – am Tag wie in der Nacht….TIPP: Erstmals können ergatterte Schätze mit dem Fakt-Fahrradkurier, Anmeldung unter +49151 75 310 848, ganz bequem nach Hause transportiert werden. Einfach die gewünschte Ware mit Name, Adresse und Telefonnummer beschriften und am Stand des Verkäufers lassen. Die Fakt-Kuriere holen sie dort ab und transportieren die Errungenschaften nach Hause.Mehr dazu unter www.flohmarkt-konstanz.de oder per Telefon +49 (0) 7531 1330-86.