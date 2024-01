Fasnacht 2024: Konstanz aus Tradition im Feiermodus

Bunte Kostüme, fröhliche Feiern, handgeschnitzte Masken und gelebte Traditionen: In Konstanz hat mit dem Ausrufen der Fasnacht am 6. Januar die heiße Phase der närrischen Zeit begonnen. Bis zum 14. Februar hallt der Fasnachtsgruß „Ho Narro!“ durch die Gassen der Stadt, wenn Mäschgerle und Narren in traditionellen und kreativen Kostümen gemeinsam bis ins Mittelalter zurückreichende Bräuche zelebrieren. In der Fasnachtshochburg treffen sich während der fünften Jahreszeit Groß und Klein auf den Straßen und Plätzen, um gemeinsam zu feiern, zu schunkeln und zu singen. Von Bällen und Umzügen über die fröhliche Guggenmusik der Fanfarenzüge bis hin zu einzigartigen Häsern und Kostümen ist ein facettenreiches Programm geboten. Einfach vorbeikommen und die besondere Stimmung selbst erleben!Närrische Sinnesimpulse: Der Höhepunkt der Konstanzer Fasnacht beginnt frühmorgens mit dem traditionellen Wecken durch die Vereine und stellt die normalen Verhältnisse auf den Kopf. Den gesamten Tag bis spät in die Nacht treffen sich die Menschen „uff de Gass“ in der historischen Innenstadt und in urigen Weinstuben zum gemeinsamen Feiern – ein einzigartiges Erlebnis. Abends erwartet Fasnachts-Fans mit dem populären Hemdglonkerumzug in Nachthemden und -mützen ein weiteres Highlight.Zu den besonderen Erlebnissen der Konstanzer Fasnacht gehören auch der Butzenlauf als eine der ältesten Fasnachtstraditionen Süddeutschlands, der große Umzug am Fasnachtssonntag, bei dem zahlreiche Vereine und Zünfte mit ihren facettenreichen, in der Regel von Hand gemachten Kostümen und farbenfrohen Masken durch die Stadt ziehen, der Kinderumzug am Rosenmontag und die spektakuläre „Hexenverbrennung“ am Vorabend des Aschermittwochs.Wer mehr über Konstanz in der fünften Jahreszeit erfahren möchte, hat bei der einzigartigen Stadtführung „Ho Narro! Konstanz & die Fasnacht“ am Freitag, 9.2., um 15 Uhr die Gelegenheit. Sehenswert!Der Konstanzer Fasnachtsbecher ist in der fünften Jahreszeit immer dabei und ein echtes Schätzchen. Der bedruckte Mehrwegbecher ist für nur 2,50 Euro bei der Tourist-Information im Bahnhof erhältlich. Der Clou: Mit inkludiert ist ein Karabinerhaken, sodass der Becher am Gürtel, an der Tasche, am Häs etc. immer mit dabei ist. Egal, ob in den Gassen der Niederburg, auf der Marktstätte, auf den anderen großen Plätzen, beim Schnurren oder den Partys: Dieser Becher ist robust und umweltfreundlich – ein treuer und anhänglicher Begleiter!Weitere Infos zur Konstanzer Fasnacht und den Flyer mit Eventübersicht gibt es unter www.konstanz-info.com/fasnacht