Event-Highlights 2024

Die fröhliche Konstanzer Fasnacht in der fünften Jahreszeit, das Campus Festival, der grenzüberschreitende 24h-Flohmarkt und das Seenachtfest im Sommer, das GuteZeit-Festival im Herbst oder der Weihnachtsmarkt am See im Winter: In Konstanz, dem pulsierenden Herz der Vierländerregion (D, A, CH, FL), sind zu jeder Jahreszeit einzigartige Highlights geboten. Neben regelmäßigen Angeboten wie Stadtführungen und außergewöhnlichen Erlebnissen , z.B. Segelturns, Eis-Kursen und Mottowanderungen, laden auch jede Menge große Veranstaltungen das gesamte Jahr über dazu ein, das Leben hier am Bodensee zu genießen und Erinnerungen zu kreieren. Im Fokus steht in Konstanz nächstes Jahr die Geschichte.Die Insel Reichenau feiert im kommenden Jahr ihren 1300. Geburtstag – und Konstanz feiert mit dem „Jahr der Geschichte“ mit. Denn mit der großen Landesausstellung „Welterbe des Mittelalters“ , bei der herausragende Kunstwerke und prachtvolle Handschriften aus dem Reichenauer Skriptorium zu sehen sind, findet ein Teil des besonderen Festes im Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg in Konstanz statt.Das Motto des Jubiläums lautet „Wir knüpfen ein Band“. Bei facettenreichen Veranstaltungen kommen dabei Menschen zusammen, um die Gründung des eindrucksvollen und bedeutsamen UNESCO-Weltkulturerbes zu feiern. Installationen, Workshops, Vorträge, Konzerte u.v.m. ermöglichen es, die beeindruckende Geschichte der Klosterinsel zu erkunden und inspirierende Einblicke in die Gründungszeit sowie das Kloster zu erhalten.: Das Konstanzer Riesenrad in der Hafenstraße direkt vor dem SEA LIFE bietet im gesamten Jahr die Möglichkeit, Konstanz von oben zu erkunden und dabei Interessantes zu entdecken. Top-Fotomotive inklusive!