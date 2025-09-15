Erfolgreiches grenzüberschreitendes Kinderfest Konstanz / Kreuzlingen
Grenzüberschreitend Spiel, Spaß und Sinnesimpulse im grünsten Spielzimmer am See
Großer Andrang herrschte beim Kinderflohmarkt entlang des Susosteigs, wo die jungen Händler:innen ihre Spielzeuge, Bücher und Schätze verkauften. Ed Euromaus sorgte für Selfie-Stimmung: Viele Kinder sicherten sich mit einem gemeinsamen Foto die Chance auf einen Gewinn für den Eintritt in den Europa-Park.
Projektleiterin Anna Brinker von der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH (MTK) zieht ein positives Fazit: „Dieses Kinderfest war ein voller Erfolg – ein unvergesslicher Tag voller Lachen, Spielen und strahlender Gesichter.“ MTK-Geschäftsführer Eric Thiel ist ebenso erfreut über die gelungene Veranstaltung: „Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer:innen und Sponsor:innen und an das gesamte MTK-Team!“
Entenrennen für den guten Zweck
Höhepunkt war das Entenrennen: 7000 quietschgelbe Enten schwammen vom Übergang zwischen Stadtgarten und Inselhotel in Richtung Rhein. Organisiert vom Konstanzer Lions- und Leo-Club und den Wirtschaftsjunioren Konstanz-Hegau, lockte das Rennen nicht nur mit tollen Preisen, sondern unterstützte auch einen guten Zweck. Die Einnahmen gehen an die SOS-Kinderdörfer in der Ukraine.
Erfrischung an der KonstanzBar
Die KonstanzBar sorgte an diesem großartigen Tag für genussvolle Erfrischungen in Form von Eis von „Froobie“ aus Konstanz sowie einer großen Auswahl an Erfrischungsgetränken. Der Exklusivpartner Randegger Ottilienquelle GmbH unterstützte die MTK hierbei.
Tipp: Termin vormerken und auf 2026 freuen. Das nächste grenzüberschreitende Kinderfest Konstanz (D) /Kreuzlingen (CH) findet am 12.9.2026 im Stadtgarten statt und lädt die gesamte Familie erneut zu neuen Highlights ein. Jetzt schon im Kalender notieren!
Weitere Infos: https://www.konstanz-info/kinderfest