Endspurt: 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau & ein besonderes Jahr der Geschichte in Konstanz

Das in diesem Jahr gefeierte 1300-jährige Jubiläum der Klosterinsel Reichenau unter dem Motto „Wir knüpfen ein Band“ läuft nur noch bis zum 20. Oktober – noch exakt einen Monat. Seit dem 20. April dieses Jahres können Besucher:innen zum einen auf der Insel selbst die Schätze an den Originalschauplätzen des Klosters betrachten. Zum anderen lädt auch die Große Landesausstellung in Konstanz zum Erleben und Entdecken ein. Bereits nach den ersten drei Monaten zogen die Veranstalter eine positive Halbzeitbilanz, noch immer verzeichnet die Landesausstellung eine hohe Nachfrage. Jetzt noch vorbeikommen und die einzigartige Ausstellung selbst erleben!Bereits seit dem 20. April feiert die Klosterinsel Reichenau ihr Jubiläum – und Konstanz feiert mit: Die Große Landesausstellung „ Welterbe des Mittelalters – 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau “ im Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg in Konstanz bewegt mit ihren rund 250 Exponaten seit ihrer Eröffnung mehrere zehntausend Besucher:innen. Unter den Exponaten befinden sich kostbare Leihgaben wie prachtvolle Handschriften aus dem UNESCO-Weltdokumentenerbe.Die Präsentation in Konstanz gilt als die größte jemals realisierte Zusammenkunft von Reichenauer Handschriften. Im Juli, genau drei Monate nach Eröffnung der Ausstellung, wurden einige der Handschriften gegen andere, ebenso beeindruckende Exponate getauscht. Aufgrund der empfindlichen Materialien können viele Handschriften nur rund drei Monate lang gezeigt werden. „Ich kann nur daran appellieren, sich dieses Werk in Konstanz anzuschauen. Es ist eine Gelegenheit, die sich uns im Leben wohl nur ein einziges Mal bieten wird“, betonte Eckart Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums , im Bericht zur Zwischenbilanz im vergangenen Juli. Allein das Meisterwerk Egbert-Psalter aus dem italienischen Museu Archeologico Nazionale Cividale del Friuli wurde in Deutschland das letzte Mal vor über 30 Jahren ausgestellt. Also jetzt noch Tickets sichern und den letzten Monat der Ausstellung nutzen!Dr. Rainer Brüning vom Generallandesarchiv Karlsruhe gastiert am 17.10. im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz mit seinem Vortrag „ Auf Spurensuche im Archiv – Eine Kriminalitätsgeschichte des Reichenau im 15. und 16. Jahrhundert “. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder per Telefon unter 07531 98040. Der Vortrag ist kostenfrei.Noch bis zumfinden jeden Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen im Archäologischen Landesmuseum geführte Rundgänge statt. Außerdem sorgt die das Jubiläum begleitende App für ein einzigartiges Inselerlebnis: Ein Multimedia-Guide, Informationen zur Ausstellung und zu den Sehenswürdigkeiten auf der Insel Reichenau, Bildergalerien sowie weitere Angebote sorgen für das optimale Ausstellungserlebnis.Passend zum Jubiläum der Klosterinsel Reichenau feiert auch die Stadt Konstanz in diesem Jahr das „Jahr der Geschichte“ : Einfach nach dem Besuch der Großen Landesausstellung bei einer amüsant-informativen Stadtführung in die Konstanzer Historie eintauchen. Top-Sehenswürdigkeiten wie das Konzil, die Imperia und das Münster, facettenreiche Wandmalereien und Museen wie das Rosgartenmuseum , das Hus-Haus u.v.m. machen die Geschichte der StadtSchönheit erlebbar. Übrigens feiert die Konstanzer Spitalstiftung im nächsten Jahr ihren 800. Geburtstag und ist damit eine der ältesten Bürgerstiftungen Deutschlands!Weitere Infos rund um das Jahr der Geschichte 2024 auf www.konstanz-info.com/jahr-der-geschichte