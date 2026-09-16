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Den Sommer verlängern: Campingplätze am Bodensee bleiben bis 15. Oktober geöffnet

Idyllisch, naturnah & malerisch: Campen direkt am Bodensee

(lifePR) (Konstanz, )
Spätsommer am Bodensee: Noch bis zum 15.10. bleiben der Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau und der Campingplatz Klausenhorn geöffnet. Gäste genießen damit naturnahes Übernachten direkt am See – mit kurzen Wegen zu besonderen Ausflugszielen in und um Konstanz. Ob neues, weltweit einzigartiges Panorama Konstanz, farbenprächtiger Mainau-Herbst, beeindruckende Marienschlucht oder entspannte Stunden in der historischen Altstadt.

Camping direkt am Bodensee
Der Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau liegt direkt am Bodenseeufer und nahe der Insel Mainau. Damit ist er ein idealer Ausgangspunkt für alle, die morgens am See starten und wenig später zwischen Blumen, Bäumen und herbstlichen Erlebnisangeboten unterwegs sein möchten. Auch Radtouren entlang des Bodensees, Spaziergänge am Ufer und Ausflüge in die Konstanzer Altstadt lassen sich von hier aus gut verbinden.
Der Campingplatz Klausenhorn in Dingelsdorf bietet ebenfalls Seenähe, Natur und entspannte Urlaubstage abseits des Alltags. Von dort aus eröffnen sich Möglichkeiten für Wanderungen, Radtouren, Schifffahrten und Ausflüge in die Region. Beide Plätze eignen sich für ein verlängertes Wochenende, spontane Resturlaubstage oder eine naturnahe Auszeit am Bodensee.

Panorama Konstanz: Stadtgeschichte als spektakuläres 360°-Erlebnis
Das neue, weltweit einzigartige Panorama Konstanz ist in diesem Herbst der besondere Anlass für einen Ausflug in die größte Stadt am Bodensee. Das monumentale 360°-Kunstwerk von Yadegar Asisi macht die Konzilszeit von 1414 bis 1418 in einem riesigen historischen Wimmelbild erlebbar und führt mitten hinein in das mittelalterliche Konstanz. Von dort lässt sich der Besuch gut weiterführen: zu den Originalschauplätzen in der historischen Altstadt, etwa bei der Stadtführung „Konzilgeschichten“, zum Konzilgebäude, zur Imperia oder ins Rosgartenmuseum mit der Richental-Chronik als zentraler Quelle dieser Zeit.

Mainau-Herbst
Vom Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau ist die Blumeninsel Mainau besonders nah. Im Herbst verbindet sie farbenprächtige Natur mit Erlebnisangeboten für Familien, Genussmomenten und saisonalem Programm.
Mainau-Tipps während der Campingsaison:
bis 4.10.: Dinosaurier, Farn und Fuchsie / Arboretum
bis 18.10.: Maislabyrinth, neben der Metasequoia-Allee
18.9.–18.10.: Vogelscheuchen-Ausstellung „Seegestalten“
1.–4.10., 11–18 Uhr: Herbstausstellung, Palmenhaus
1.–4.10., 11–18 Uhr: Gräfliches Schlossfest, Schloss Mainau

Marienschlucht: NaturHighlight nahe Konstanz
Ein Ausflug zur Marienschlucht ergänzt den Aufenthalt am Bodensee um ein eindrucksvolles Naturerlebnis. Tiefe Felsen, steile Wände, ein Bachlauf mit kleinem Wasserfall, über 200 Stufen, fünf Aussichtsplattformen und rund 50 Meter Höhenunterschied machen den Weg über den Panoramasteg zu einem besonderen Erlebnis am Überlinger See. Schritt für Schritt eröffnen sich Blicke in die wilde Natur und auf den Bodensee. Entlang der Wege vermittelt ein neu gestalteter Infopfad Wissenswertes über Tiere, Pflanzen, Geologie, Geschichte und die Bedeutung des Wassers in dieser Landschaft. Für Familien gibt es zusätzlich den Junior-Pfad mit „Falko“: Der Wanderfalke begleitet Kinder von Infopoint zu Infopoint und sorgt für spielerische Wissensmomente.

Paradies Konstanz
Schifffahrten auf dem Bodensee, Radtouren am Ufer, Spaziergänge durch die historische Altstadt und regionale GenussMomente machen den Campingaufenthalt in Konstanz noch abwechslungsreicher. Im Herbst laden Restaurants, Cafés und Weinstuben zu saisonalen Spezialitäten wie Bodenseefisch, Kürbis, Pilzen, neuem Wein und Zwiebelkuchen ein – ideal für entspannte Tage, die Natur, Stadt und See genussvoll verbinden.

Verkaufsoffener Sonntag und Herbstbummel
Am 11.10. lädt Konstanz von 12 bis 17 Uhr zum Verkaufsoffenen Sonntag ein. Die größte Einkaufsstadt am Bodensee verbindet dann entspanntes Shopping mit HerbstGenuss in der Altstadt, im LAGO, in der GALERIA, im Zalando Outlet sowie in unzähligen kleinen Fachgeschäften. Beim Bio- & Regionalmarkt rund um Konzil, Stadtgarten und Gondelhafen präsentieren Direkterzeuger, Manufakturen und Gastronomiepartner Spezialitäten aus Konstanz und der Bodenseeregion. .

Weitere Informationen und Übernachtungsmöglichkeiten:
www.konstanz-info.com/
www.konstanz-info.com/uebernachten

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