Das Gartenjahr 2026 in Konstanz und der vierländerRegion Bodensee
Blühende Erlebnisse zwischen Insel Mainau, Gartendenkmalen und Naturparadiesen
Mein Paradies auf der Blumeninsel Mainau
Ein besonderer Höhepunkt ist 2026 die Blumeninsel Mainau, die unter dem Leitmotiv „Mein Paradies“ zu einer Erlebnisvielfalt aus historischem Erbe, blühenden Inszenierungen und neuen Angeboten einlädt. Anlass ist der 200. Geburtstag von Großherzog Friedrich I. von Baden, dem Parkbegründer der Mainau. Das Jahresprogramm spannt den Bogen von der beliebten Orchideenschau im Frühling über die duftende Rosenblüte und das Mittsommerfest im Sommer bis zur farbenprächtigen Dahlienblüte, der 75. Wahl der Mainau-Dahlienkönigin, dem legendären Gräflichen Schlossfest und dem winterlichen Lucia-Fest. Auch der Christmas Garden setzt in der kalten Jahreszeit leuchtende Akzente.
Grüne Entdeckungen in und um Konstanz
In Konstanz selbst und im direkten Umland gibt es 2026 viel zu entdecken. Das Gartendenkmal Stiegeler Park blickt auf eine hundertjährige Geschichte zurück: Auf einem ehemaligen Kiesgrubengelände ist hier ein besonderer Gartenraum mit vielfältigen Zierpflanzen und Gehölzarten entstanden. Ebenfalls reizvoll ist der Blick in weitere grüne Orte der Stadt wie das Parkstift Rosenau Konstanz mit weitem Panorama über Konstanz und das Schweizer Ufer sowie die Angebote der Gesellschaft für Natur und Kultur Konstanz, die Natur- und Kulturthemen seit Jahrzehnten mit Vorträgen, Exkursionen und Projekten verbindet.
Tipp: Lorettowald-Wanderung zum Klimawandel
Beliebtes Ausflugsziel und Zeuge des Klimawandels: Der Lorettowald am Hörnle gehört seit 1907 zur Spitalstiftung und dient seither als naturnaher Erholungswald. Bei einer kleinen, familienfreundlichen Wanderung nimmt die zuständige Försterin Interessierte mit in den Konstanzer Lieblingswald und geht auf Zukunftsfragen ein. Dabei geht es unter anderem um die Gesunderhaltung des Waldes im Klimawandel, nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Zukunft des Lebensraums für Tiere und Pflanzen. Buchungslink: www.konstanz-info.com/event/lorettowald-wanderung-zum-klimawandel
Grenzenloses GartenRendezvous am westlichen Bodensee
Wer die Region weiter erkunden möchte, findet beim Grenzenlosen GartenRendezvous am westlichen Bodensee vielfältige grüne Ausflugsziele. Vom Bauerngarten bis zum Schlosspark öffnen sich verwunschene, private und öffentliche Gartenwelten für Besucherinnen und Besucher. Führungen, Gartenrouten und kulturelle Veranstaltungen machen die Gartenkultur der Region auf abwechslungsreiche Weise erlebbar.
Tipp: Marienschlucht wiedereröffnet
Ab dem 28. März ist die Marienschlucht wieder geöffnet. Das NaturParadies direkt am Bodensee lädt zu beeindruckenden Ausflügen in der Vierländerregion ein und ist ein besonderes Ziel für alle, die die Natur rund um den See aktiv erleben möchten. Mit dem Lorettowald und der Marienschlucht als Teil des Premiumwanderwegs SeeGang bietet sich eine abwechslungsreiche Wanderung durchs Grüne in der besonderen Landschaft des westlichen Bodensees geradezu an. Wer nach dem Spaziergang noch etwas länger in der StadtSchönheit bleiben möchte, findet in der historischen Altstadt, in den gemütlichen Cafés und der vielfältigen Gastronomie viele Möglichkeiten zum Genießen und Verweilen.
Veranstaltungstipps 2026
20.03.–10.05. Orchideenschau, Insel Mainau, mainau.de
25.04. Gartentag Kreuzlingen, 10–18 Uhr, kreuzlingen.ch
Juni – August Rosenblüte auf der Insel Mainau, mainau.de
20.–21.06. Mittsommerfest, Insel Mainau, mainau.de
September–Oktober Dahlienblüte auf der Insel Mainau, mainau.de
04.–06.09. Lange Nacht der Bodenseegärten + Bodenseegärten-Tage, bodenseegaerten.eu/langenacht
01.–04.10. Gräfliches Schlossfest, Insel Mainau, mainau.de
11.10. Genusswandern auf dem SeeGang, 10–16 Uhr, premiumwanderweg-seegang.de
12.–13.12. Lucia-Fest, Insel Mainau, mainau.de
19.11. – Januar, Christmas Garden, Insel Mainau, www.christmas-garden.de/mainau/
Weitere Informationen zum Gartenjahr 2026 in Konstanz und der Region gibt es unter www.bodensee.eu/de/gartengeschichte sowie bei den jeweiligen Veranstaltern.