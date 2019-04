Campingplatz Klausenhorn 2019: Entspannt, natürlich, genussvoll

Mit wenigen Schritten ins erfrischende Wasser des glitzernden Bodensees eintauchen, das See- und Bergpanorama auf sich wirken lassen und Freizeitspaß oder Ruhe inmitten der Natur erleben: Das und vieles mehr genießen Gäste auf dem mit vier Sternen ausgezeichneten Campingplatz Klausenhorn. Als idyllische Entspannungsoase verbindet er traumhafte Kulturlandschaften und Naturschutzgebiete mit einem anregenden Freizeitprogramm für die gesamte Familie. Ein InselGlück für alle Sinne – auch für die auf dem Campingplatz angesiedelten, derzeit brütenden Störche. Mensch und Tier genießen hier Natur pur – und das nur 20 Minuten vom pulsierend-urbanen, historischen Konstanzer Stadtzentrum entfernt.Gemütliche Freisitze und neue Sitzsäcke, frisches Grün auf dem geselligen Dorfplatz, ein erweiterter Bereich für Hunde und renovierte Anlagen: Seit diesem Jahr bietet der Campingplatz Klausenhorn seinen Gästen noch mehr Service und Komfort – inklusive neuer Online-Buchbarkeit. Bequem und von zuhause aus können ab sofort die verschiedenen Unterkünfte gebucht werden: Vom eigenen Stellplatz für Auto oder Zelt über die Bauwagen oder das Haus „Glück am See“ bis hin zur Übernachtung in überdimensionalen Fässern aus Fichtenholz, den sogenannten Schlaffässern, in denen wie im Mittelalter genächtigt werden kann, bietet der Klausenhorn einzigartig-nachhaltige Übernachtungserlebnisse für die gesamte Familie. Einfach reinklicken, sich inspirieren lassen und einen entspannten Urlaub in naturnaher Atmosphäre am Bodenseeufer genießen…Bauernhock & Pizzabacken, Yoga & Shiatsu, Zirkus & Roadshow, Stand-Up-Paddling & Nordic Walking: Von köstlichen GenussMomenten über besondere SinnesImpulse und CamperTainment bis zu entspannten NaturErlebnissen gibt es auf dem Klausenhorn für Groß und Klein alles, was das Herz begehrt. Ab Mai weht die frische Bodenseebrise den Gästen mittwochs und samstags wieder den herzhaften Duft der knusprig-gebackenen, selbstgemachten Pizzen in die Nase. Freitagabends lädt dann auch der Bauernhock zum geselligen Beisammensein auf dem Dorfplatz ein – inklusive gemütlichem Markt mit regionalen, frischen Zutaten für das Essen am Wochenende.Erholsam-inspirierende Momente bietet auch das Sport-, Ausflugs- und Wellnessangebot. Bei einer Schifffahrt die sanften Wellen des Bodensees spüren, beim Yoga mit Blick auf das atemberaubende See- und Alpenpanorama ab Juni die Seele baumeln lassen oder bei Stand-Up-Paddling, einer Radtour, Premiumwanderungen sowie Nordic Walking sportlich-aktiv sein: Der Campingplatz Klausenhorn ist optimaler Ausgangspunkt für naturnahe Entdeckertouren in die Vierländerregion Bodensee. Die Camp-Roadshow am 9. Juni mit Wissenswertem rund ums Thema Camping, der Zirkus Papperlapapp mit interaktiven Workshops in den Pfingstferien, das bunte Sommerferienprogramm der Campingkirche und das beliebte Storchenfest runden das facettenreiche Freizeitprogramm auf dem Klausenhorn ab. Einfach vorbeikommen, den Augenblick genießen und NaturGenuss für alle Sinne erleben…Mehr dazu auf www.camping-klausenhorn.de