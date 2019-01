CMT 2019: Konstanz & REGIO sind mit dabei

10.01.19

Die erste Hegau-24h-Wanderung, Insel- und Vulkanhopping, Waldbaden u.v.m.: Auf der diesjährigen CMT heißen Konstanz und der REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. die BesucherInnen auf dem Messegelände in Stuttgart gemeinsam herzlich willkommen:(Messepiazza 1, 70629 Leinfelden-Echterdingen)SinnesImpulse & Natur pur: Entdecke die wunderbare sanft-romantische Welt zwischen Wasser und Bergen – beim Vulkane-Erklimmen, bei der neuen Hegau-24h-Wanderung, beim Mountainbiken oder Radeln am See, bei Entdeckertouren zu den Gemüse-, Blumen- und Liebesinseln, dem fantastischen Birdwatching, beim Stand-Up-Paddeln oder beim Waldbaden. Die Gründe des Reisens sind vielfältig – und doch in einer Region erlebbar: Am westlichen Bodensee mit seiner einzigartigen Kombination aus Natur und Urbanität – rund um Konstanz, der größten Stadt der Vierländerregion...Mit herrlich gelegenen (Halb-)Inseln, naturbelassenen Ufern, versteckten Buchten und skurrilen Vulkanformationen eröffnet sich eine anregende Landschaft am westlichen Bodensee. Die Kombination aus Grünoasen, Kulturschätzen und besonderen Genussmomenten inspiriert und ist ein außergewöhnliches Naturparadies. Mit Kanu, Solarfähre oder Schiff, zu Fuß oder per Rad lassen sich die Eilande (wie die Mainau), kleinen Häfen und malerischen Orte bei erholsamen Touren entdecken. Ob über See-, Rad- oder (Premium-)Wanderwege: Wer die Vulkane erklommen hat, blickt weit über die Seeregion bis zur nahen, majestätischen Alpenkette. SeeSehn und Inselhopping mal ganz anders…Natürlich nachhaltig im „Jahr der Natur“ 2019: Das neue NABU-Bodenseezentrum im Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried zwischen Konstanz und der Welterbeinsel Reichenau inspiriert mit Wissenswertem zum Naturschutz am Bodensee und Naturpauschalen laden zu spannenden Entdeckertouren ein. Ob Naturschutz, Garten-Rendezvous, Erholung oder Action in Radolfzell und Singen, genussvolle Kulinarik, Schifffahrten oder Premiumwanderungen: Die überraschend-natürlichen Erlebnisprogramme bieten im „Jahr der Natur“ exzellente Freizeiterlebnisse inklusive faszinierendem See- und Alpenpanorama.Gebündelt im „Jahr der Natur“: Mehr zur Natur am westlichen Bodensee gibt es in der Naturbroschüre der REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. sowie auf www.konstanz-info.com und www.bodenseewest.eu – inklusive facettenreicher Erlebnistouren.