Bunte Stadtdekoration: Konstanzer BlumenBälle sind zurück

Unter dem Motto „Konstanz blüht auf" bieten über 100 farbenfrohe Blumenbälle Einheimischen und Gästen bis Herbst ein besonderes Highlight und Fotomotiv inmitten der malerischen Gässchen. Neu in diesem Jahr sind die Blumenstraße vom Schnetztor bis in die Niederburg sowie die bunten „Spenderlinge" in der Kanzleistraße. Als deutschlandweit erste Stadt schmückte Konstanz 2021 unter dem Motto „Konstanz blüht auf" die Innenstadt mit dem erfrischenden Blütenschmuck.Von der Marktstätte über die Hussenstraße bis in den ältesten Konstanzer Stadtteil, die Niederburg, blüht es: Über 100 BlumenBälle mit einem Durchmesser von bis zu einem Meter sind ab sofort in der Konstanzer Altstadt zu finden und bringen den Frühling in die größte Stadt der Vierländerregion Bodensee. Anders als in den Jahren zuvor konzentriert sich der charmante Blickfang nun auf die Nebengassen der Konzilstadt. Besonderes Highlight ist die rund 650 Meter lange Blumenstraße, die vom Schnetztor bis zum Konstanzer Münster Wow-Effekte bringt. Aufgrund der großen Beliebtheit zieren BlumenBälle auch wieder die Lichtmasten auf der Marktstätte – in diesem Jahr erstmals auf allen Laternen!Eine besondere Dekoration färbt bald die Kanzleistraße: In Kooperation mit dem Klimafond der Stadt Konstanz hängen künftig farbenfrohe „Spenderlinge" rund um das Rathaus. Die Künstlerin Nicole Kalitta fertigte aus den Regenschirmen der letztjährigen Kunstinstallation „Bunter Himmel" facettenreiche Schmetterlinge. Das Ergebnis der Recyclingaktion hängt ab Anfang April in der Straße. Die fröhliche Dekoration lädt ein, die größte Stadt am Bodensee bei besonderem Flair zu entdecken – einfach mal vorbeikommen, staunen, Frühlingsfrische spüren und besondere Fotos machen, die Freude schaffen – inklusive kreativer Fotoideen, die zum Nachmachen inspirieren.Besondere Frühlingshighlights gibt es im gesamten Konstanzer Stadtgebiet: Die Hafenfigur „Imperia", das 9 Meter hohe und 18 Tonnen schwere Konstanzer Wahrzeichen, feiert am letzten Aprilwochenende ihren 30. Geburtstag. Seit ihrer Enthüllung am 24. April 1993 sorgt die vom Bodenseekünstler Peter Lenk geschaffene Kurtisane für reichlich Diskussionsstoff – und gehört heute zu den beliebtesten Konstanzer Sehenswürdigkeiten. Auch der Bodensee-Radweg besteht 2023 bereits seit 40 Jahren, weshalb das gesamte Jahr über verschiedene Aktionen stattfinden. Die alljährliche Flottensternfahrt der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein findet im April zum 50. Mal statt und eröffnet die Schifffahrtsaison auf dem Bodensee auf spektakuläre Weise.Kleine, charmante Läden, das LAGO Shopping-Center und das Zalando Outlet, Restaurants mit südlichem Flair und gemütliche Cafés sowie ein vielfältiges Kulturangebot laden Groß und Klein dazu ein, Konstanz zu genießen. Bei neuen Stadtführungen und einzigartigen Erlebnissen lernen Gäste wie Einheimische die StadtSchönheit neu kennen. Auch das Stadttheater, die Südwestdeutsche Philharmonie, zahlreiche Museen und Galerien sowie die Insel Mainau begeistern mit neuen Ideen und Angeboten.