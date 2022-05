Biergärten in Konstanz: GenussMomente direkt am Bodensee

Erfrischend, idyllisch, unter freiem Himmel: Biergärten sind in Konstanz leicht erreichbar - und ein Genuss. Ob idyllisch im Schatten uralter Bäume direkt am Bodenseeufer, aussichtsreich auf einer Anhöhe mit Blick auf das majestätische See- und Alpenpanorama oder malerisch in der historischen Altstadt – bei BiergartenTouren mit den Liebsten lässt sich das Genusszentrum der Vierländerregion besonders entspannt erkunden.Direkt am Wasser & Rundumblick auf Seestraße, Konstanzer Hafen und die nahegelegenen Alpen: Der Biergarten im historischen Inselhotel begeistert mit Genussmomenten für alle Sinne. Was bisher ein Exklusivvergnügen für Hotelgäste und Restaurantbesucher war, steht mit dem Inselbiergarten nun allen offen – ein Logenplatz am See mit herzhaften und süßen Snacks sowie einer großen Auswahl an Erfrischungsgetränken.Biergarten-Flair am Seerhein: Das Constanzer Wirtshaus bietet einen wunderbaren Blick auf die Alte Rheinbrücke, den Rheintor- sowie Pulverturm und die Altstadt. Das historische Gebäude wurde 1899 von Kaiser Wilhelm II. als Offizierskasino erbaut. Die klassische Wirtshauskulinarik reicht von der Brotzeit über Klassiker wie Schweinshaxe oder Zwiebelrostbraten bis hin zu regionalen Spezialitäten. Qualitätsweine vom Bodensee und Hausbiere vom Fass runden das umfangreiche Angebot ab.Elegante Segelboote, südlich-mildes Hafenflair und der Klang von Schiffshörnern: Im Biergarten der Hafenhalle genießen Einheimische wie Gäste bei frischgezapftem Bier, deftiger Brotzeit, Grillwurst oder knackigen Salaten die herrliche Aussicht auf den Yachthafen. Im Schatten der Kastanienbäume ist der Biergarten auch an besonders warmen Tagen der optimale Ort, um das bunte Hafentreiben zu beobachten und sich dabei entspannt zurückzulehnen.Inselglück und eine Pause vom Alltag: Diese Möglichkeit bietet der direkt am Hafen gelegene Biergarten der Blumeninsel Mainau. Schattige Plätze unter den elf Schlafbäumen laden hier an besonders heißen Tagen zum Verweilen an der frischen Luft ein. Dank der Lage direkt am Wasser ist der traumhafte Blick über Blumen, Bodensee und Alpen dabei natürlich inklusive.Im Mainauwald gelegen, begeistert der Innenhof des ehemaligen Klosters St. Katharina mit seiner besonderen Lage inmitten einer idyllischen Waldlichtung. Nur einen kurzen Spaziergang von der Insel Mainau entfernt, genießen Gäste wie Einheimische hier urige Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen sowie eine große Auswahl an erfrischenden Getränken. Ob als Pause während einer Wanderung auf dem Premiumwanderweg SeeGang oder zum Ausklang des Abends – der Biergarten St. Katharina lädt zu entspannten Genussmomenten für Körper und Geist ein.Direkt am Rheinkilometer 1: Die Seekiste bietet ihren Gästen deftig-moderne Speisen wie knackige Salate, Fish & Chips, Currywurst u.v.m. und eine große Auswahl an kühlen Getränken. Bei einem Spaziergang entlang des Rheinufers oder auf dem Weg von der Innenstadt in die anderen Stadtteile lässt es sich hier entspannt verweilen. Der Blick wandert dabei von der Fahrradbrücke über die Bootsanlegestellen bis hin zur Seerheinpromenade, die bei gutem Wetter ein beliebter Treffpunkt ist.Kastaniengarten mit viel Schatten und einzigartigem Bodenseeblick: Am Rande des Lorettowalds verwöhnt das Restaurant Waldhaus Jakob in seinem Biergarten mit frisch zubereiteten Pizzen und kühlen Tropfen. Die Aussicht über Bodensee und Alpen in Richtung des Schweizer Bodenseeufers lädt dabei zum Träumen und Genießen ein.Gut bürgerliche Küche und kühle Erfrischungsgetränke: Der gemütliche Biergarten des Ziegelhofstüble im Konstanzer Vorort Wallhausen bietet im Sommer genussvolle Stunden mitten in der Natur. Einheimische wie Gäste verbringen hier entspannte Auszeiten im Grünen. Mit dem direkt nebenan gelegenen Spielplatz schätzen besonders Familien den Biergarten, der zur kurzen Verschnaufpause oder dem gemeinsamen Ausklang am Abend einlädt.Lauschige Oase im belebten Stadtzentrum: Inmitten der malerischen Niederburg – dem ältesten Stadtteil von Konstanz – gelegen, lädt der kleine, feine Biergarten des Brauhaus Johann Albrecht zum Entspannen und Verweilen ein. Bei bodenständiger Kulinarik und selbstgebrauten Bierspezialitäten genießen Stammgäste wie auch Neuentdecker hier gesellige Stunden mit den Liebsten.Idyllischer Schatz im Grünen, nur wenige Gehminuten vom Waldparkplatz Eulenbach entfernt und historisch schön: Der Biergarten am Burghof in Wallhausen lädt zum gemütlichen Verweilen und Genießen ein. Im 12. und 13. Jahrhundert herrschten hier Adlige hoch über dem See. Heute überrascht das Restaurant als Geheimhipp mit seiner einmaligen Lage oberhalb des Bodenseeufers sowie lebendiger Gastlichkeit. Spazierwege führen direkt vom Biergarten aus in die intakte Natur. Ein besonderes Highlight ist dabei der steile Abstieg durch den Wald Richtung Bodenseeufer. Dieser bietet einzigartige Aussichten auf das klare Wasser und die malerischen Orte Überlingen und Goldbach.Direkt am Bodenseeufer begeistert der kleine Biergarten des Naturcampingplatzes Litzelstetten-Mainau mit kühlen Erfrischungen und eigener Aussichtsterrasse.Weitere Infos zum Biergarten- & BierGenuss in Konstanz auf www.konstanz-info.com/biergenuss