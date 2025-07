42. RathausOper in Konstanz: Orient trifft Opernkunst

Singspiel unter Sternenhimmel: Die 42. RathausOper in Konstanz verwandelt den historischen Innenhof des Rathauses in eine kleine, feine Opernbühne über List, Liebe und leere Taschen. Vom2025 entführt das Singspiel ABU HASSAN von Carl Maria von Weber das Publikum in die fantastische Welt von Tausendundeiner Nacht – voller Witz, Charme und orientalischem Flair.Wenn die Gläubiger anklopfen und das Geld fehlt, braucht es Fantasie: Abu Hassan und seine Frau Fatime greifen in ihrer Not zu einem gewagten Plan – sie erklären sich gegenseitig für tot, um das Beerdigungsgeld des Kalifen von Bagdad zu kassieren. Doch als der Kalif und seine Gemahlin von den widersprüchlichen Todesmeldungen erfahren, beginnt das Chaos. In rasantem Tempo entspinnt sich ein turbulentes Verwirrspiel zwischen Leben und Tod, Wahrheit und Täuschung.Die Inszenierung übernimmt Andreas Merz, der nach seinem Debüt bei PAGLIACCI 2023 nun erneut Regie in Konstanz führt. Für Bühne und Kostüme sind Andreas Mayer und Joachim Steiner verantwortlich. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Eckart Manke, unterstützt von Bernhard Renzikowski (Korrepetition). Die Produktionsleitung übernimmt Ruth Bader.Die Premiere des Stücks findet am 15. August um 20.45 Uhr statt. Fünf weitere Aufführungen folgen am 17., 18., 20., 22. und 23. August – jeweils zur selben Uhrzeit. Die Konstanzer Bearbeitung stammt aus der Feder von Fréderic Bolli.Der Ticketvorverkauf startet in der letzten Juli-Woche. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität im Rathaushof empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung.Weitere Infos zur RathausOper auf: www.konstanz-info.com/rathausoper und www.rathausoper.de