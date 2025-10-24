16. Konstanzer Unternehmensfrühstück
Digitale Sicherheit – sicher ist nur, wer anders denkt!
IT-Sicherheit betrifft alle – im Tourismus, in der Hotellerie, Gastronomie, Gewerbe, Industrie und im Handel
Cyberangriffe treffen längst nicht mehr nur Großkonzerne: Auch kleinere Betriebe, vom Hotel über das Restaurant bis zum Einzelhändler, stehen zunehmend im Visier. Ob Gäste- und Kundendaten, Buchungssysteme, Bezahlinformationen oder WLAN-Netze: Wer digital arbeitet, ist potenzielles Ziel. Ein erfolgreicher Angriff kann nicht nur hohe Umstände verursachen, sondern auch Vertrauen, Daten und wertvolle Geschäftszeit kosten. Gerade für einen Standort wie Konstanz ist digitale Sicherheit daher ein wichtiger Erfolgsfaktor, für jedes einzelne Unternehmen.
Linus Neumann – Experte für digitale Sicherheit
Hacker, Sicherheitsberater der Bundesregierung, Psychologe und Head of Security Strategy bei Security Research Labs – Linus Neumann bringt fundierte Expertise in den Bereichen IT-Sicherheit, Risikoberatung und Schutzmaßnahmen mit.
In seinem Vortrag „Digitale Sicherheit – sicher ist nur, wer anders denkt!“ erklärt der Top-Speaker, wie Unternehmen sich effektiv vor Hackern und Cyberangriffen schützen können, welche Strategien sich nachhaltig im Team implementieren lassen und worauf es bei der Prävention wirklich ankommt. Mit praxisnahen Beispielen, humorvollen Anekdoten und klaren Handlungsempfehlungen macht Neumann digitale Sicherheit greifbar und verständlich.
Tipp: Netzwerken & Frühstück genießen
Beim leckeren Frühstück haben die Teilnehmenden die Chance, bestehende Kontakte zu pflegen, neue Geschäftspartner kennenzulernen und sich mit Entscheidungsträgern aus Stadt, Wirtschaft und Politik zu vernetzen.
Programm
7.00 Uhr: Einlass & Eröffnung des Frühstücksbuffets
8.00 Uhr: Begrüßung
8.15 Uhr: Vortragsbeginn: „Digitale Sicherheit – sicher ist nur, wer anders denkt!“
9.15 Uhr: Netzwerken & Frühstück
10.00 Uhr: Ende der Veranstaltung
„Das Unternehmensfrühstück ist die ideale Gelegenheit, aktuelle Herausforderungen der digitalen Welt zu verstehen, das eigene Netzwerk zu pflegen und inspirierende Impulse für die Unternehmensführung mitzunehmen“, erklärt Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK).
Die Veranstaltung ist das größte Unternehmensfrühstück in der Vierländerregion Bodensee. Die zweimal im Jahr stattfindende Eventreihe wird gemeinsam von der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH und der Wirtschaftsförderung der Stadt Konstanz realisiert. Dieses Mal wird die Veranstaltung unterstützt von den Sponsoren Thum & Partner, Südstern Bölle, Auktionshaus Karrenbauer, KEFF+, GYV, Stadtwerke Konstanz und Sparkasse Bodensee.
Tickets sind für 49,95 Euro im Online-Buchungsportal erhältlich. Weitere Informationen unter: www.konstanz-info.com/unternehmensfruehstueck