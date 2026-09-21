Vier Zipfelorte. Vier Stärken. Ein Land.
Der Zipfelbund feiert den Tag der Deutschen Einheit 2026 in Bremen
Jeder Zipfelort steht für eine besondere Stärke: List begeistert mit Nordseeluft, Dünenlandschaften und maritimem Lebensgefühl. Görlitz fasziniert als östlichste Stadt Deutschlands mit einzigartiger Architektur und kultureller Vielfalt. Oberstdorf verkörpert die Kraft der Alpen, Naturerlebnisse und gelebte Gastfreundschaft im Süden. Selfkant steht als westlichster Zipfel für weite Landschaften, Grenzkultur und das Miteinander im Dreiländereck.
Am gemeinsamen Stand des Zipfelbundes erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Reiseinspirationen, Informationen rund um den beliebten Zipfelpass, einem Gewinnspiel sowie regionalen Spezialitäten und musikalischen Beiträgen aus den vier Regionen. So wird der Stand zu einem Treffpunkt für alle, die Deutschlands Vielfalt entdecken möchten – von Nord nach Süd und von Ost nach West.
Zipfelpreis wird am 2. Oktober verliehen
Ein besonderer Höhepunkt ist die traditionelle Verleihung des Zipfelpreises am 2. Oktober 2026 um 17:00 Uhr auf der NRW-Bühne. Die Bürgermeister der vier Zipfelgemeinden überreichen die Auszeichnung gemeinsam.
Mit dem Zipfelpreis würdigt der Zipfelbund jährlich eine wohltätige Organisation. Das Preisgeld in Höhe von 4.000 Euro wird vollständig für einen gemeinnützigen Zweck gespendet und unterstreicht den Gedanken des gesellschaftlichen Zusammenhalts – ganz im Sinne des Tages der Deutschen Einheit.
Seit vielen Jahren verbindet der Zipfelbund die vier äußersten Gemeinden Deutschlands und macht ihre Gemeinsamkeiten ebenso sichtbar wie ihre regionalen Besonderheiten. In Bremen heißt es deshalb: Vier Zipfelorte. Vier Stärken. Ein Land.