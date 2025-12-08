Grenzenlos Weihnachten feiern – Europastadt Görlitz-Zgorzelec lädt zum Brückenadvent

Görlitz bietet die perfekte Kulisse für einen Winter-Städtetrip abseits des Trubels: einzigartig historische Architektur, ein Hauch „Görliwood“-Glamour und echte, unaufgeregte Gemütlichkeit. Wenn in der Europastadt die Lichter angehen, verschwimmen die Grenzen – zugunsten eines authentischen, warmherzigen Weihnachtsgefühls, das nur an diesem besonderen Ort so erlebbar ist.Die Altstadtbrücke verwandelt sich vom 12. bis 14. Dezember in ein stimmungsvolles Lichterband. Regionale Produzenten, Kunsthandwerker und kulinarische Anbieter aus beiden Ländern präsentieren Spezialitäten, Geschenkideen und traditionelle Produkte. Zu den Programmhöhepunkten zählen die große Mohnstollenverkostung mit rund 20 regionalen Bäckereien, der Wunschbaum & Kugeltausch, bei dem Besucher eine Weihnachtskugel mit persönlichem Gruß tauschen können sowie die Mitsingaktion „Stille Nacht“ am 13. Dezember um 15.30 Uhr mit über 1.000 Stimmen. Vor der Vierradenmühle wächst ein großer Adventschor aus regionalen Chören und Gästen zusammen – ein offener, herzlicher Mitsingmoment in mehreren Sprachen.Doch der Advent in Görlitz bietet noch mehr: Die Eislaufbahn am Obermarkt, malerisch eingebettet in die historische Kulisse der über 950- jährigen Stadt, lädt noch bis zum 4. Januar zum Schlittschuhlaufen ein. Festlich geschmückte Altstadtgassen und weihnachtlich herausgeputze Starßen und Plätze verführen zu genussvollen Shopping-Stunden und thematische Adventsführungen öffnen Türen zu Kirchen, Höfen und kulturellen Schätzen.Zu den besonderen Erlebnisangeboten zählen die Orgelpunkte in der Peterskirche, die beliebten Weihnachtskonzerte am Gerhart Hauptmann-Theater oder der Rundgang „Adventsgeschichten und Weihnachtsbräuche in Görlitz“. Ein außergewöhnliches Licht- und Kulturhighlight sind in diesem Jahr die Sonderführungen: Vom 15. bis 22. Dezember, jeweils um 15 Uhr, verschmelzen Chanukka und Advent, historische Erzählungen und architektonische Details. Die prachtvolle Kuppel der Synagoge erstrahlt dann in atmosphärischem Licht und eröffnet berührende Einblicke in eines der bedeutendsten jüdischen Bauwerke Deutschlands – inklusive Tee oder Glühwein zum Aufwärmen.Auf 650 Quadratmetern zeigt das Görlitzer Weihnachtshaus in der Fleischerstraße erzgebirgische Holzkunst, Thüringer Glasschmuck, Pyramiden und die berühmten Herrnhuter Sterne – ein idealer Ort für besondere Geschenke und authentische Weihnachtstraditionen.Damit ist ein Städtetrip im Advent nach Görlitz-Zgorzelec ideal, um Weihnachtsstimmung zu tanken, Kultur zu genießen und Europa im Kleinen zu erleben – perfekt für Paare, Freunde und Familien. Die Europastadt ist bequem per Bahn und Auto erreichbar und bietet ein breites Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten.Die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) ist der zentrale Dienstleister für Stadtmarketing, Tourismusentwicklung und Wirtschaftsförderung in Görlitz. Sie entwickelt, koordiniert und realisiert Stadtmarketing-, Tourismus- und Kommunikationsstrategien und vermarktet touristische sowie kulturelle Produkte der Stadt.Mit über 4.000 Baudenkmalen aus 500 Jahren Architekturgeschichte positioniert die EGZ Görlitz als eines der schönsten und vielfältigsten Städtereiseziele Deutschlands. Als Impulsgeberin und Netzwerkpartnerin stärkt sie die Wahrnehmung der Europastadt GörlitzZgorzelec regional, national und international.