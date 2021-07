Frauen MUTMACH Event in Thüringen sowie ONLINE vom 17.-19.09.2021

Frauen in sozialen Berufen (Schirmherrin: Margot Walsmann, MEP) Work-Life Balance in der jetzigen Zeit. vernetzt Euch! Gewaltprävention

Business und Karriereforum (Schirmherrin: Birgit Keller, MdL) in dem Unternehmertum auf dem Plan stehen, gelungener Einstieg und die Selbstständigkeit mit viel Know How, Tipps, Tricks, Vernetzung erfolgreich meistern

Frauen in der Kunst (Schirmherrin: Christine Lieberknecht, Ministerpräsidenten Thüringen a.D.) Unsere Referentinnen haben schon viele Krisen gemeistert.



Bad Sulza - Bekannte Referentinnen aus Politik, Wirtschaft und dem Dienstleistungssektor führen die Teilnehmerinnen durch die drei Thementage mit Workshops, Seminaren, Gesprächen und Netzwerken:„Für das erste Mal sind wir sehr gut aufgestellt und werden von bekannten Referentinnen aus ganz Deutschland begleitet." sagte Marion Schneider, Unternehmerin in Thüringen und Initiatorin des Kongresses.Wir sind der Meinung, dass ein gezieltes Forum und Netzwerk von Frauen für Frauen, wo wir uns gegenseitig praktische und theoretische Hilfestellung in einem funktionierenden Netzwerk geben könne, noch fehlt.Zum Mutmachkongress werden wirtschaftliche + gesellschaftliche Aspekte ebenso berücksichtigt, wie persönliche + gesundheitliche als auch die Kernfragen des Kombinierens des Berufs oder der Sebstständigkeit in ein erfülltes Leben im gesellschaftlichen Wandel.* Tagespreis 49 € * ermäßigt 25 € * sowie Mehrtagestickets ** Wohltuende Varianten mit Übernachtungen & Wellness sind kreiert *Info & Anmeldungen unter: www.mutmachkongress.de, E-Mail: info@mutmachkongress.de