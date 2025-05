Bei Periplaneta ist der Roman „Fragmente eines Kokons“ von Thorsten Koss erschienen. Das über 400 Seiten starke Werk, an dem wir über nahezu ein Jahr gearbeitet haben, ist die Geschichte einer sich fundamental verändernden Welt aus der Perspektive von Martin Schanz, der Anfangs seinen Platz im Leben sucht und sich immer mehr einem Feind gegenüber sieht, der langsam, aber unaufhaltsam die Menschen heimsucht. Nur eben nicht Martin selbst. Während andere Menschen von den immergleichen Albträumen geplagt werden, lebt er in einer Art Kokon, der ihn schützt und in eine abgründige Zukunft blicken lässt.



Über das Buch:



Es hätte die Geschichte einer Generation werden können, einer Freundschaft und der großen Liebe. Und vielleicht ist sie das auch. Doch seltsame Ereignisse, die im Jahr 1977 beginnen, verändern die Welt fundamental.



50 Jahre später wird sie nicht mehr wiederzuerkennen sein.



Martin Schanz würde ein normales Leben führen, wie so viele andere, wenn da nicht die grünen Lichter wären und seine Halluzinationen.Und die Albträume seiner Freunde.



Auch wenn die Welt es anfangs nicht bemerkt, es geht etwas vor sich, langsam und unfassbar. Es verändert alles, selbst die Grundlage des Lebens und seine Bestimmung. Und Martins anfängliches Ringen um sein kleines privates Glück wird zu einem Kampf gegen den größten vorstellbaren Feind.



Was würdest Du tun, wenn die Welt, die Du kennst, verschwindet – mit allen, die Du liebst?



Über den Autor:



Thorsten Koss wurde 1961 in Westfalen geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften und Publizistik in Münster schrieb er nebenher für eine regionale Tageszeitung und ein Kinomagazin. Sein weiterer Weg brachte ihn schließlich nach Norddeutschland, wo er auch heute noch lebt und arbeitet. Er verfasste regelmäßig Fachbeiträge für Branchenmagazine und war Geschäftsführer eines Spielwarenunternehmens.



Als Autor begibt er sich in eine Welt, die anders ist als jene, in der wir leben. Die Kurzgeschichte „Das Haus“ wurde im Rahmen einer Anthologie der Autoren Sternzeit veröffentlicht. Seine Kurzgeschichte „Meeresrosen“ war auf der Longlist des Schreibwettbewerbs der „Bürgerakademie“ unter der Schirmherrschaft von Doris Dörrie.



"Fragmente eines Kokons" gibt es als E-Book und als großformatige, hochwertige Klappenbroschur. Der Roman ist als Dystopie angelegt, erzählt aus der Perspektive zweier Liebenden über den Zeitraum von 50 Jahren, wobei, insbesondere an der Schnittstelle zur Gegenwart tatsächliche Ereignisse mit fiktiven Ereignissen zu einer Art Paralleluniversum verwoben sind, was u.a. den einzigartigen Reiz dieses Buches ausmacht. Der Autor steht für Lesungen und Interviews zur Verfügung.

