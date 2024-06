Von Malte Kießler ist der Roman „WU-DANG — Von Jägern und Sammlern“ bei Periplaneta erschienen. – Es ist eine intensive, poetische Reise in die Alltagskultur eines sich wandelnden Chinas, eine Selbstfindungsgeschichte und zugleich ein Beziehungsdrama. Das Cover ziert eine Collage aus dem bekannten Gemälde „Travelers Among Mountains and Streams“ von Fan Kuan und einem Bild des modernen Shanghai, was auch das Spannungsfeld der Erzählung umreißt:



Drei Freunde meistern ihr Expat-Leben im boomenden Shanghai, während die Abkehr von der klassischen Rollenteilung zum Krieg mit ihren Frauen führt. Jans Ehe ist bereits gescheitert. Er tröstet sich mit daoistischer Philosophie, aber als der Streit um seinen Sohn Miro eskaliert, sieht er sich mit heiklen Entscheidungen konfrontiert.



Dr. Malte Kießler hat selbst mehrere Jahre in Shanghai verbracht. Er lebt und arbeitet als Mediziner in Berlin. Die Buchpremiere von “Wu-Dang” findet am 21.06.24 im Periplaneta Literaturcafé Berlin statt.

