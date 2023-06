Sex, Drugs und kein HipHop

Alles über die neue High-Speed-Novelle "Entweder Rapper oder Gangster"

"Entweder Rapper oder Gangster", das Debüt des Autors Timo Quante ist in der Edition Subkultur des Periplaneta Verlags erschienen. Es ist eine unklassische "Rise-and-fall"-Geschichte um den Hauptprotagonisten Kristof, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt wird.



Kristof hat alles auf eine Karriere als Rapper gesetzt. Er hat keine Freundin, seine Familie versteht ihn nicht, sein Studium hat er für seinen Traum abgebrochen. Dieser Traum platzt. Als Anfang Dreißigjähriger arbeitet Kristof in einem Callcenter.



Kristof braucht Kohle. Er will Ansehen. Deswegen biedert er sich seinem Kollegen Joshua an und macht erste Jobs für den Nachtclubbesitzer und Drogendealer Tom. Kristof lernt schnell und überschreitet mal freiwillig mal unfreiwillig eine moralische Grenze nach der anderen.



In rasanten Episoden erzählt “Entweder Rapper oder Gangster” den Aufstieg eines Gescheiterten in eine absurde, brutale, egomanische Parallelwelt aus Drogen, Dekadenz, Prostitution und Menschenhandel.



Wie der Protagonist in seinem Buch versuchte sich Timo Quante zunächst im Sprechgesang, bevor er das Schreiben für sich entdeckte. Seit 2002 schreibt er Erzählungen. Als Markenzeichnen kristallisierte sich ein schnelles Erzähltempo sowie ein direkter, schnörkelloser Stil heraus. Seine Storys haben einen Hang zu den Abgründen unserer Gesellschaft.



„Quantes Debüt ist in vielerlei Hinsicht extrem: Schnell, krass und böse bedient es sich diverser Klischees, bricht Tabus und überzeichnet mit brutaler Konsequenz eine in ihrer Lächerlichkeit furchteinflößende Realität."