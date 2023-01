Schmerz in kleinen Dosen

Neues Buch von Charlotte Fritsch

Knapp 10 Jahre nach “Zwischen mir und mir – Sommerferien in der Psychiatrie” ist mit “Schmerz in kleinen Dosen” das zweite Buch von Charlotte Fritsch bei Periplaneta erschienen. Der Roman erzählt die Geschichte von drei jungen Frauen, die nicht mit ihrem Leben klarkommen – und die dann doch einen Ausweg finden: Magda, die gerade ihr Abi fertig hat und nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Die 19jährige Anna, die voll auf einem Selbstzerstörungstrip ist. Und Lena, bipolar, Musterpatientin, die brav ihre Medikamente nimmt und trotzdem von einer Depression in die nächste fällt.



Charlotte Fritsch (*1991, Weimar) studierte Förderpädagogik & Germanistik an der Universität Erfurt. Seit Beendigung ihres Vorbereitungsdienstes arbeitet sie als Förderschullehrerin mit verhaltensoriginellen und psychisch kranken Jugendlichen.

2014 wurde ihre wissenschaftliche Arbeit „Die Macht der Diagnose. Macht die Diagnose einer psychischen Erkrankung den von ihr Betroffenen erst krank?“ im GRIN Verlag veröffentlicht.

2008 nahm Charlotte Fritsch als Bundespreisträgerin am „23. Treffen junger Autoren“ in Berlin teil. 2012, 2014 und 2015 erhielt sie den Hauptpreis beim „Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen.“



Am 27.01.23 wird Charlotte Fritsch im Rahmen der Lesungsreihe TresenLesen ihr neues Buch im Periplaneta Literaturcafé in Berlin vorstellen.