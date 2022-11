Periplaneta macht Bücher für Kinder

Die neuen Bücher in der Edition Drachenmücke

Der Berliner Verlag Periplaneta macht auch Bücher für Kids. Was früher gelegentlich passierte, hat aber nun eine eigens dafür ins Leben gerufene Edition: Drachenmücke.



Dafür haben wir uns extra ein neues Format zugelegt. Unsere neuen Drachenmückebücher sind Klappenbroschuren. Sie sind breiter als die anderen Periplaneta-Bücher und haben so mehr Raum für Bilder. Außerdem haben wir uns eine ganz besondere Schrift ausgesucht, die vorlesende Erwachsene noch ohne Brille entziffern können und die auch für Kids leichter zu lesen ist.



Drachenmückebücher bekommen von uns eine unverbindliche Altersempfehlung (ab 6, ab 8, ab 9 oder ab 10 Jahre ... usw.) Für Drachenmückebücher ist man aber nie zu alt ...Und wir legen Wert darauf, dass sie möglichst lange cool bleiben, auch wenn die anspruchsvolle Leserschaft wächst und immer schlauer wird.



STEPHAN HÄHNEL: „Mumien küsst man nicht – Fantastische Gruselgeschichten“ -



Dreizehn Gruselgeschichten für mutige Kinder ab 10 Jahren. Stephan Hähnel ist Krimi-Autor und Kinderbuch-Autor. "Mumien küsst man nicht" ist sein viertes Kinderbuch.



Illustriert von Marén Gröschel

Edition Drachenmücke, ab 10 j.

print ISBN: 978-3-95996-249-0

epub ISBN: 978-3-95996-250-6

Klappenbroschur, Sonderformat: 14,6x 20,6mm



BJÖRN BERENZ: "Akte Ahhh...! Nachbarn des Grauens"



Kimi wusste es schon immer: Außerirdische bereiten eine Invasion auf der Erde vor! Mit dem unerklärlichen Verschwinden der Katzen in der Stadt fing alles an. Dann entdeckt Kimi eines Nachts einen stinkenden Krater hinterm Haus – eindeutig eine UFO-­Landestelle...



Illustriert von Stefanie „Stew“ Wegner und Timo Müller-Wegner

Edition Drachenmücke, ab 10 J., ISBN: 978-3-95996-231-5

Klappenbroschur, Sonderformat: 14,6x 20,6mm



BJÖRN BERENZ: „Akte Ahhh...! – Das Ding mit der kalten Schnauze“



Alienalarm! Kimi Kaballo muss schon mit 11 Jahren schon wieder die Menschheit retten! Björn Berenz ist passionierter Kinderbücherschreiber. Die AKTE AHHH...! Bücher wurden überarbeitet und bei Periplaneta neu aufgelegt.



Illustriert von Stefanie „Stew“ Wegner und Timo Müller-Wegner

Edition Drachenmücke, ab 10 J., ISBN: 978-3-95996-239-1

Klappenbroschur, Sonderformat: 14,6x 20,6mm



Thommi Baake: "Die rasanten Abenteuer der Leuchtgiraffen"



Die komplette Geschichte der furchtlosen Minigiraffen zum Vorlesen und Staunen! Thommi Baake ist Autor, Entertainer, Schauspieler und Kabarettist. Er liest und singt regelmäßig für Kinder. Dies ist sein drittes Leuchtgiraffenbuch.



Illustriert von Lucy Hobrecht.

Edition Drachenmücke, ab 8 J., ISBN: 978-3-95996-181-3

Klappenbroschur, 170 S., Sonderformat: 14,6x 20,6mm



Und zu unseren neuen Büchern gesellt sich auch ein Periplaneta Klassiker:



Holly Loose, Peggy Hoffmann "Lisa und der Schneemann"



Das entzückende Öko-Märchen über Vergänglichkeit, Freundschaft und kleine Helden feiert sein 10jähriges Jubilat und erfuhr deshalb eine Neuauflage. In „Lisa und der Schneemann“ erklären Peggy Hoffmann und Holly Loose kindgerecht die gravierenden Folgen des Klimawandels. Inspiriert wurde die Geschichte um ein kleines Mädchen und ihren kugeligen Freund vom Welttag des Schneemanns (18. Januar).



Illustriert von Marion Alexa Müller

Edition Drachenmücke, ab 6 J., ISBN: 978-3-940767-98-1

Klappenbroschur, Sonderformat: 14,6x 20,6mm

Jubiläumsausgabe 2022