Neuer Roman von Henrike von Kuick bei Periplaneta

"Bang Bang Bali" als Buch und E-Book erschienen.

Mit "Bang Bang Bali" von Henrike von Kuick hat der Berliner Verlag Periplaneta endlich wieder einen in jeder Hinsicht großen Roman am Start. Der über 300 Seiten starke Werk erzählt die Geschichte der jungen Schaupielerin Karo, die eine Rolle in einem Film ergattert hat, der auf Bali gedreht werden soll. Karo freut sich nicht zuletzt darauf, dem tristen Berliner Winter so entfliehen zu können. Sie malt sich eine wunderbare Mischung aus Urlaub und Filmdreh aus. Doch es kommt ganz anders. Schon der Flug ins Paradies wird ein Desaster ...



Die Insel des ewigen Lächelns begegnet ihr und dem jungen Filmteam als korrupter Moloch und treibt das junge Filmteam an den Rand des Wahnsinns.Immer wieder sehen sich die sechs mit Wolkenbrüchen, sengender Hitze und mit ihrer eigenen Unfähigkeit in der Fremde konfrontiert.

Für Sexszenen werden verschimmelte Hostels oder der nächtliche Dschungel auserkoren und anmutige Schwimm­szenen in tosenden Wellen gedreht. Es gibt mörderische Sonnenbrände und nie enden wollende Durchfälle. Karos Neurosen steigern sich ins Unermessliche. Fast manisch versucht sie, sich zu verlieben, doch wird sie immer wieder vor den Kopf gestoßen. Denn in dieser Ausnahmesituation mit Schlafentzug, Hunger, Chaos und dem immer größer werdenden Druck ist sich jeder selbst der Nächste ...



Henrike von Kuick ist selbst Schauspielerin. Sie war an verschiedenen Theatern engagiert, schreibt Drehbücher und spielt in Kino und TV-Produktionen. "Bang Bang Bali" ist ab sofort als Softcover in hochwertiger Klappenbroschur sowie als E-Book für alle Reader erhältlich.



Lesungspremiere mit der Autorin ist am 20.01.2023 im Periplaneta Literaturcafé zu Berlin.(Autorinnenfoto: Nadja Klier, Covermotiv: Jordan Marchand)