Neuer Lyrikband des Berliner Sängers und Autors Dieter Behrens

Bei Periplaneta in der Edition Reimzwang wurde "Spuren von Nüssen" veröffentlicht

Dieter Behrens, Sänger des Musik-Comedy-Ensembles “VOCAL RECALL”, hegt eine süffisante Leidenschaft. Es ist die Lyrik. In Reimform. Was heutzutage schon ein bisschen speziell ist. Nach dem “Nashorn der Lüfte” von Herrn Hindelang beschert uns dieses obskure Hobby nun den zweiten Band in der Edition Reimzwang in diesem Jahr. “Spuren von Nüssen” erscheint als Klappenbroschur, wurde von Romy Cordes bebildert und kann ab sofort in unserem Shop erworben werden.



"Mein Sohn erzählte mit frohem Gesicht,

als er am Abend der Wanne entstieg,

er hörte soeben im Wetterbericht,

in Deutschland sei nie wieder Krieg."



In "Spuren von Nüssen" zieht Dieter Behrens in 113 Gedichten und drei Prosatexten mit viel Sprachwitz und Selbstironie ins Wortfeld und erhebt großherzig seine Feder gegen alles, was das zarte Dichterherz bedrängt.



Wer hintersinnige Wortspiele mit leichtfüßiger Ironie und gehobenen Quatsch in Reimform nach Art von Robert Gernhardt oder Heinz Erhardt mag, wird auch an diesem Gedichtband große Freude haben.