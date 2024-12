Bei Periplaneta in der Krimi-Edition Totengräber ist der nunmehr fünfte Kurz-Krimi-Band von Stephan Hähnel erschienen. „Kräuter olé! Männer ade!“ enthält 32 neue Mordsgeschichten vom Meister des Schwarzen Humors. Die Geschichten drehen sich zumeist, wie schon in den anderen Mordsgeschichten-Sammlungen von Stephan Hähnel, um Konflikte und Konfliktlösungen finaler Art in Ehen und anderen Zweisamkeiten.



Bei dem Bemühen, sich von seiner besseren Hälfte möglichst endgültig zu trennen, gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Männer morden spontan, impulsiv und selten achtsam – allein das Ergebnis zählt. Frauen töten mit Liebe zum Detail, umsichtig und nachhaltig. Sie möchten den Ablebetag für alle Beteiligten zu etwas Besonderem machen.



Beide stehen allerdings vor dem gleichen Problem: Wie gelingt der perfekte Mord? Auch wenn Sie mit Ihrer besseren Hälfte (noch) glücklich sind, denken Sie daran: Bildung schadet nicht!



Stephan Hähnel wurde als Weihnachtsgeschenk 1961 in Berlin geboren. Hier ging er zur Schule, machte eine Ausbildung zum Schlosser, leistete seinen Wehrdienst, wurde Produktionsarbeiter, Kneipenbetreuer, Studium in Eisleben, Wirtschaftsingenieur, Finanzbuchhalter, Systemadministrator, Projektmanager, Unternehmer, Callcenter Agent, Personalberate, Ehemann und Familienvater. Und weil das alles noch nicht reichte, begann er mit dem Schreiben.



Seit 2005 veröffentlichte er über 16 Bücher, vorwiegend Krimi-Geschichten, was ihm in der Presse den Titel „Meister des Schwarzen Humors“ einbrachte. Des Weiteren schreibt er Romane und ist in diversen Anthologien vertreten. 2010 initiierte Stephan Hähnel das Literaturfestival „Berliner Krimimarathon“. Außerdem ist er mit verschiedenen Schreib-Workshops deutschlandweit an Schulen unterwegs. Mit seinen erfolgreichen Programmen unternimmt er regelmäßig Lesetouren durch ganz Deutschland. Dazwischen wohnt er im Helmholtz-Kiez.

