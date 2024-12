MIKIS WESENSBITTER: „Nächster Halt: Im Land des Vergessens“

Von Mikis Wesensbitter ist in der Edition Subkultur das Buch „Nächster Halt: Im Land des Vergessens“ erschienen. Der Autor schildert darin Episoden aus dem Leben eines Sozialarbeiters.



"Wie willst Du leben? Wie willst Du alt werden? Und kann man das wirklich planen oder hat das Schicksal immer seine eigenen Ideen?



Dieses Buch erzählt Geschichten, die das Leben schreibt. Fröhliche und traurige. Von Einsamkeit und Gemeinsamkeit. Über Liebe und Trennung. Vom Leben und Sterben.



Mikis Wesensbitter arbeitete viele Jahre als Alltagshelfer. Dabei traf und begleitete er die unterschiedlichsten Menschen: Da ist eine lebenslustige Reichsbahnerin aus Karlshorst, ein Veteran, der mit 82 zum Union-Fan wird, eine Lehrerin, die genug hat vom Alltag, eine Punkerin in der Krise, eine Frau, die dabei ist, ihr Gedächtnis zu verlieren und eine Mutti im Wochenbett mit Milchstau.



Dies sind ihre Geschichten von Heute und Früher, vom Werden und Vergehen, vom Finden und Verlieren. Zum Lachen und zum Weinen. So, wie das Leben eben ist."



Mikis Wesensbitter gelang als Autor bereits mit seinem Debüt "Wir hatten ja nüscht im Osten..." ein Bestseller. Das Tagebuch eines Jugendlichen aus dem Jahr 1989 avancierte zum Kultbuch und gilt als eines der autentischsten Bücher über die DDR. Danach sind bis dato 5 weitere Bücher in der Edition Subkultur erschienen. Nach den beiden ebenfalls in der 80ern in der DDR spielenden Bücher "An der Mittellinie stehen die coolen Jungs" und "Die coolen Jungs stehen jetzt hinterm Tor" handelt sein neues Buch nun im Hier und Jetzt. Mikis Wesensbitter ist mit seinen Büchern regelmäßig auf Lesereise.

