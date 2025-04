Liebe, Salbei und Philosophie

Im April 2025 erscheint bei Periplaneta der Entwicklungs-Roman "Gerahmte Unendlichkeit" von Cornelius Back. Es geht unter anderem um die Frage, was passiert, wenn man mit Salbei etwas anderes macht als Tee. Wir begleiten Mert durch eine Jugend, die leidenschaftlich ist und philosophisch. Und die plötzlich Risse bekommt...



ÜBER DAS BUCH:



Mert ist 14, als er mit seinen beiden Freunden Salvia Divinorum raucht, um eine bewusstseinserweiternde Erfahrung zu machen. Die drei sind enttäuscht darüber, dass es offenbar nicht wirkt.



Allerdings kommt Mert das Leben seitdem oft seltsam vor. Immer wieder befindet er sich in Situationen, ohne sich erinnern zu können, wie er dort hineingeraten ist.



Eine Geschichte über Freiheit, Tod und die Unendlichkeit. Und über die Frage, ob es eine zweite Chance gibt.



ÜBER DEN AUTOR:



Cornelius Back ist Autor, Künstler und Informatiker, was eine wunderbare Mischung ist, wie wir befinden. Er wurde 1985 in Stuttgart geboren. Dort besucht er bis zum Abitur die Waldorfschule Uhlandshöhe. Mit 21 Jahren verabschiedet er sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr nach Teneriffa. Während dieser Zeit bricht er alle Kontakte zu Familie und Freunden ab, um herauszufinden, wer er ist, wenn ihn niemand kennt.

Um sich mit dem Gehirn, Künstlicher Intelligenz und der Philosophie des Geistes zu beschäftigen, studiert er Cognitive Science in Osnabrück. Sein anschließendes Master-Studium in Automotive Software Engineering absolviert er in München. "Gerahmte Unendlichkeit" ist sein Roman-Debüt.



Offizieller Release des gut 100 Seiten umfassenden Werks ist der 23. April 2025. Cornelius Back wird extra nach Berlin reisen, um aus seinem Buch vorzulesen. Er wohnt allerdings im Hegau, was von Berlin aus betrachtet dem Auenland nicht unähnlich ist. Weitweitweg, irgendwo im Süden, dem Herzogtum Schwaben zugehörig. Deswegen (und wegen der Bahn und weil die ABUS gesperrt ist) wird es bis zum 25. Juli dauern, bis er beim TresenLesen ankommt. Das Buch ist dennoch ab sofort vorbestellbar und wird ab 23. April bei uns und überall im Buchhandel verfügbar sein.

(lifePR) (