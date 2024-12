Mit "Letzte Ausfahrt: Lecko Mio!" veröffentlicht Periplaneta das zweite Buch der Musik-Kabarettistin Andrea Limmer. Der "Südstaaten-Roman" erscheint als großformatige Klappenbroschur und als E-Book.



"Es ist Urlaubszeit. Aber leider ist für Maximiliane auch dieser Sommer mehr Tortur als Seelenkur. Statt in einem netten Hotel zu logieren, vegetiert sie mit ihrem Mann und den zwei pubertierenden Kids am Gardasee in einem überhitzten Bungalow vor sich hin. Während sich ihre Familie wieder einmal zwischen schwitzigen Touristenleibern in Richtung Futtertröge schiebt, reicht es Maximiliane plötzlich. Sie rennt auf und davon.



Anfangs will sie nur für ein paar Tage raus, doch diese werden zu einer langen Reise. Während ihr Mann am Italo-Ballermann-Himmel zur peinlichen Kultfigur mutiert, findet Maxi auf ihrem Trip von Venezia nach Calabria Gefährten, mit denen sie Schlägertrupps, Geldnot, Autopannen, Liebe und andere Katastrophen übersteht. Und immer wieder der Polizei entwischt, denn inzwischen ist Maxi im überhitzten Internet erst zur berühmtesten Touristin und dann zur meist gesuchten Frau Italiens geworden …



Ein satirischer Südstaaten-Roman über die Macht der Klischees und über das Suchen und Finden."



Andrea Limmer wurde 1985 in Moosburg a. d. Isar geboren. Nach ersten Erfahrungen im Bereich Radioredaktion, Kurzfilm, Poetry Slam & sozialer Arbeit in Tansania (2005-2006), absolvierte sie die Ausbildung zur Redakteurin (Akademie der Bayerischen Presse in München sowie in der Lokalredaktion des Straubinger Tagblatts). Ihr Buchdebüt erschien 2013, danach folgten Theaterstücke und ihre fünf Musik-Kabarettprogramme, mit denen sie seit 2015 Solo in ganz Deutschland und Österreich gastiert. Andrea Limmer lebt in Landshut.

