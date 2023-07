Kristjan Knall: Böse ist besser!

Der Ratgeber, um unfassbar reich, schön und glücklich zu werden

Anarcho-Autor und Provokateur Kristjan Knall geht unter die Coaches! Nach einem satirischen Berlin-Reiseführer, einem Buch über die bösen Seiten vermeintlicher Helden der Menschheit und einem Essay, in dem er Karl Marx aus dem Himmel auf unsere Gesellschaft herabblicken lässt, kredenzt er uns nun eine Mischung aus satirischem Ratgeber und durchaus ernst gemeinter Gesellschaftskritik.



Sein Alter Ego Vincent begreift, dass er mit Anstand und Menschlichkeitsgedöhns nicht weiterkommt und stellt sein bisheriges Leben radikal in Frage. Er kündigt spektakulär und macht keine Kompromisse mehr. Weil das so gut klappt, beginnt er für sich und die Lesenden, seine neue Lebensphilosophie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, Statistiken und Studien zu unterfüttern.



Es sieht so aus, als ob viele Dinge und Verhaltensweisen, die wir für gut halten, uns selbst überhaupt nicht guttun. Sähe man genauer hin, so Knalls Alter Ego Vincent, sei Zocken gar nicht so doof, Arbeiten generell keine gute Idee – und auch immer gut informiert zu sein, sei gar nicht so gesund.



Mit 28 Anti-Regeln, ein paar unglaublichen und auch unangenehmen Wahrheiten erklärt Knalls Ratgeber zum Bösesein, wie man es anders machen sollte. Man braucht dazu eigentlich nur ein bisschen Mut und ein bisschen Humor – und die anderen Idioten ein bisschen Toleranz.



Das Buch erscheint als Klappenbroschur und als E-Book in der Periplaneta Sachbuch-Edition Blickpunkt.



„Seien Sie nett zu sich selbst, besonders dann, wenn Sie versagen. Sie sind kein Superheld. Nicht jeder kann alles. Viele können, genau genommen, fast nichts.“