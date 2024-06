Frau Holister und die Alpakas von Hoogenhörn

Cathryn C. Holister ist zurück! Nach ihren beiden INFERNO-Büchern beglückt die Fantasy-Autorin uns und ihre Fans und den Rest der Welt mit einer wunderbar abgefahrenen Geschichte um eine Klassenfahrt, die nicht ganz so verläuft, wie man sich das vorstellt. Man fühlt sich ein bisschen an den guten alten Donnie erinnert oder an diese jungen Menschen, die spontan aus einem Riesenrad aussteigen, bevor es explodiert oder von denen wir wissen, was sie letzten Sommer so gemacht haben:Der Roman ist eine Mischung aus Horror, Fantasy, Jugenddrama. Auch die Grafiken und das Cover stammen von Fr. Holister, ebenso wie der zusätzliche Inhalt, den man sich von ein paar karierten Alpakas im Buch zeigen lassen kann.Cathryn C. Holister ist nahe dem Teutoburger Wald geboren worden. Sie lebt und arbeitet als Autorin und Bloggerin in Hamburg. Ihre erste Kurzgeschichten verfasste sie mit fünf Jahren. Während ihres Kunstgeschichtsstudiums begann sie dann auch, ihre Werke zunächst in Eigenregie zu publizieren. Inspiriert von ihren Lieblingsdämonen schrieb sie die Kurzgeschichtenreihe „Demon’s Diaries“. Seit 2018 erschienen bei Periplaneta in der Edition Drachenfliege die beiden satirischen Fantasy Romane "Inferno für Anfänger" und "Inferno, Chaos und Komplotte", die im selben Universum angelegt sind. Weitere Infos über die Welt von Frau Holister gibt es auf https://inferno-books.com.