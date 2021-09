Eine Hommage an Hamburg, die Liebe und die Musik

Im Sommerprogramm 2021 der Edition Subkultur Berlin erscheint der Coming-of-Age-Roman „Freitag, der Dreißigste“ von Fondermann & Gebhardt nun als 6,5-stündiges Hörbuch. Zusammen mit den Sprechern Tanja Paul und Jörn Peter Boll und vielen, teils prominenten Gaststimmen erzählt das Hamburger Autorenduo von der Suche zweier junger Menschen nach Halt und Verwirklichung, von der Last großer Entscheidungen und von einem gemeinsamen Weg voller Überraschungen. „Freitag, der Dreißigste“ kommt dabei ohne die Klischees eines typischen Liebesromans aus und vermag dennoch zu berühren – ein rasanter Roadtrip, komponiert wie ein guter Song: voller Energie, Skepsis, Wut und Leidenschaft.



„Freitag, der Dreißigste“ ist bereits als hochwertiges, 172-seitiges Hardcover erhältlich. Die ungekürzte Lesung des gleichnamigen Romans erscheint als MP3-CD im Digipack und ebenfalls als Digital Audio Release.



Der Klappentext:



Sascha muss raus. Raus aus dem Sauerland, weg von ihrer Familie. Es verschlägt sie nach Hamburg. Doch auch dort lässt die Vergangenheit sie nicht los. Sie muss unbedingt Svenja finden, die Freundin ihres Bruders. Doch Sascha kennt weder ihren Nachnamen, noch weiß sie, wie Svenja aussieht.



Robert ist raus. Raus aus seinem Job, raus aus seinem alten Freundeskreis. Ohne einen Plan, wie es weitergehen soll, schlägt er sich weiter die Nächte in seiner Lieblingskneipe um die Ohren. Er muss zu sich selbst finden und will der Künstler werden, der er immer schon sein wollte. Doch Robert weiß nicht, wie er damit anfangen soll.



An einem Spätsommertag in Hamburg treffen Robert und Sascha aufeinander und ihre gemeinsame Geschichte beginnt. Sie begeben sich auf eine emotionale Reise, auf der sie Kiezoriginalen, Heizungsablesern, russischen Komponisten, einem Baum mit Postanschrift und nicht zuletzt immer wieder ihrer eigenen Biografie begegnen.



Die Autoren:



Ritchy Fondermann ist Musiker, Texter, Komponist, Autor, Audio- und Videoproduzent und wohnt in Hamburg. Seit über zwanzig Jahren betreibt Fondermann dort das K-Klangstudio und das Label K-Klangfilm. Zudem ist er seit einigen Jahren als Backliner für Die Toten Hosen auf Tour. Er veröffentlichte mit seinen eigenen Bands (u. a. Antikörper, Highschool Nightmare, The Varanes) seit 1998 rund ein Dutzend Alben.



Lars Gebhardt studierte Germanistik in Hamburg, wo er noch heute lebt und als Fotoredakteur arbeitet, nachdem er sich zuvor als DJ, Punk-Sänger und Versicherungskaufmann versucht hatte. Bisher veröffentlichte er vier Bücher. Als Autor schreibt er außerdem unter dem Namen Abel für das Ox-Fanzine. Seine Romane erschienen bei Fidel Bastro als Hörbücher, eingelesen vom Autor, Bela B (Die Ärzte) und Wolfgang Wendland (Die Kassierer).



Die Aufnahme:



Es lesen die Autoren, Tanja Paul und Jörn Peter Boll als Sascha und Robert sowie (in der Reihenfolge des Erscheinens): Gunnar Schröder, Ole Plogstedt, Mira Knezevic, Stephan Nestola, Saskia Lavaux, Mathilda Keller, Achim Zühlke, Michael Delfs, Levik Hirschmann, Jerry K. Reed, Oliver Hörr, Knarf Rellöm, Phill Hill, Hendrik Franke, leena ilska, Ron Henseler, Schulze und Pedi, Nucki Spitz, Beate Fox, Tina Kasat, Svenja Hubenthal, Hannis Steen, Hannah Bender, Klaus Schüring, Rocko Schamoni, Martina Weith und Claus Fabsi Fabian. Die musikalische Untermalung stammt von Fogger inc.

Aufgenommen wurde das Hörbuch von Ritchy Fondermann und Ron Henseler im K-Klangstudio, Hamburg.



Das Werk:



Fondermann & Gebhardt: „Freitag, der Dreißigste“

Edition Subkultur Berlin

1. Buch: 30. April 2021, Hardcover mit Lesebändchen, 172 S., 21 cm × 14 cm, ISBN: 978-3-948949-08-2, GLP: 15,50 € (D)

2. E-Book: 30. April 2021, epub, ISBN: 978-3-948949-09-9, GLP: 9,99 €

3. Hörbuch: 30. Juli 2021, mp3-CD im Digipack, 6h 35 min Laufzeit, UVP: 15,50 € (D)



Schlagworte: Hamburg, Roman, Liebe, Freundschaft, Emanzipation, Familie

