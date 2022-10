Dr. Folke Ingmar Hess: "Tanz der Viren"

Bei Periplaneta Berlin ist der Science-Thriller "Tanz der Viren" von Dr. Folke Ingmar Hess erschienen. Der Arzt und Infektiologe vereint die Geschichte der größten Pandemien und die gegenwärtigen Herausforderungen der Menschheit wegen des Klimawandels in einen weltumspannenden Thriller:Folke Ingmar Hess nimmt uns mit auf einen erhellender Exkurs in die dunkle Geschichte der gefährlichsten Infektionskrankheiten. „Tanz der Viren“ verwebt medizinische und historische Fakten mit einem Familienschicksal zu einer Geschichte über das unheilvolle Zusammenspiel von Politik und Pharmaindustrie. Im Fokus stehen dabei Hypothesen über den Ursprung des Schwarzen Todes im Mittelalter, der bis heute auf den Verlauf von Infektionen Einfluss nehmen könnte.Das Cover könnte im Zusammenhang mit dem Titel als medizinische Mikroskopaufnahme durchgehen, ist aber genau das Gegenteil. Das Foto stammt von der NASA. Es wurde am 15. September 2009 vom Satelliten Landsat 5 aufgenommen und zeigt den Euphrat im Irak. Mit diesem Bild wurde das Schrumpfen des Qadisiyah-Sees nordwestlich von Bagdad zwischen 2006 und 2009 dokumentiert. Der Verlag stellt gern Rezensionsexemplare zur Verfügung.