Sieben Jahre nach “Zerteiltes Leid” ist David Wonschewski s dritter Roman “Blaues Blut” bei Periplaneta erschienen. In diesem vielschichtigen Werk widmet sich der Autor der Person Frankenfelder, die vom Geheimdienstmitarbeiter Krebs 20 Jahre lang überwacht wird. IM Krebs blickt auf mehrere Ereignisse im Leben seines Falls zurück: Auf Frankenfelder als rebellierenden Abiturienten, auf die Zeit, in der Frankenfelder sich nach und nach in seiner Wohnung isoliert, auf dessen große Liebe und auf den Versuch, sich in der Bürgerlichkeit zu integrieren.Eines Tages ist Frankenfelder endlich weg. Und plötzlich ist es Krebs, der sich beobachtet fühlt, und eine Angst überkommt ihn, dass Frankenfelder gar nicht tot ist, sondern das Spiel einfach rumgedreht haben könnte …"Blaues Blut" entzieht sich einer Genre-Klassifizierung. Der Roman ist Krimi, Psychogramm, Thriller, Tagebuch oder Gesellschaftsstudie. Das Buch hat zusätzliche digitale Inhalte, die als QR Codes integriert sind. Neben vom Autor eingelesenen Passagen beinhaltet das Werk einen Soundtrack von Liedermacher Christoph Theussl , der zu jedem Kapitel ein Lied beigesteuert hat.Zum Buch hat der Verlag ein passendes “Blaues Blut”- Postkartenset im Angebot, sechs Postkarten mit verschiedenen Zitaten aus dem Roman.DAVID WONSCHEWSKI: „Blaues Blut“ – Eine Biedermeiersehnsucht. Mit vom Autor eingelesenen Audiofiles und einem sechs Lieder umfassenden Soundtrack von Christoph Theussl. Coverfoto: Jeremy Bishop. Softcover, Klappenbroschur, 258 S./ 28 min., Abmessung 20,6 x 13,5 GLP: 14,90€ (D)David Wonschewski (*1977) wuchs im Münsterland auf und war über zehn Jahre als Musikjournalist für Radio, Print & Online tätig. Er gestaltete das musikalische Programm landesweiter Privatsender und führte Interviews mit Musikgrößen wie Cliff Richard, Joe Cocker, Paul Young, Bananarama, Chris DeBurgh, Bloc Party und Maximo Park.Sein von der Internationalenempfohlener Roman “Schwarzer Frost” ist Ende 2012 bei Periplaneta erschienen und hat ihm erste Vergleiche mit Autorengrößen wie David Foster Wallace, Bret Easton Ellis oder eben Thomas Bernhard eingebracht. Danach folgten ein Kurzgeschichtenband und der Liebesroman “Zerteiltes Leid”.Außerdem arbeitete David Wonschewski als Musikjournalist auf seinem eigenen Blog und beiund war Mitglied derSeit 2018 hatte er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2022 meldet er sich mit dem Roman “Blaues Blut” aus seiner alten Heimat zurück.