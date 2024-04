Das erste englischsprachige Buch von Mauerparkpoet Dan K. Sigurd

Mit “Give Me 3 Words” veröffentlicht Periplaneta die englische Übersetzung von Dan K. Sigurds Debüt “Gib mir 3 Worte”. Es enthält, neben der Übersetzung der Prosatexte, Gedichte in englischer Sprache, die der Mauerparkpoet für Passanten und Fans, die ihm drei Worte sagen, spontan verfasst hat.Das Buch beschreibt den Alltag eines Straßenkünstlers in Berlin und enthält zudem zahlreiche Gedichte von Dan K,. Sigurd, die er nahezu ausnahmlos live auf einer Schreibmaschine als Auftragswerke auf der Straße tippt.“Give Me 3 Words” ist das mittlerweile dritte Werk, das von Berlins bekanntem Mauerparkpoeten bei Periplaneta erschienen ist. Es ist die Übersetzung seines Debüts, welches bereits mehrfach neu aufgelegt wurde. Seine Bücher verkauft der Künstler überwiegend auf der Straße und auf seinen zahlreichen Lesungen. Sie sind aber auch im Buchhandel und direkt beim Verlag erhältlich.Der Straßenkünstler Dan K. Sigurd wurde 1990 in Berlin geboren, wuchs jedoch größtenteils in Hamburg auf. Zwischen zahlreichen ausgedehnten Reisen durch Europa und die USA studierte er Film, Politik und Psychologie an der Freien Universität sowie Regie an der filmArche in Berlin.Dan K. Sigurd stellte "Give Me 3 Words" bereits auf zahlreichen Sololesungen mit diversen Musikerinnen und Musikern u.a. im Mauersegler und auf einer Tour durch Irland vor. Am 10. Mai 2024 findet um 19:30 die offizielle Vorstellung des Buches im Periplaneta Literaturcafe - Bornholmer Str. 81A, 10439 Berlin statt. ( Tickets