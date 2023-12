Das Theater der Welt, des Himmels und der Hölle in drei Akten.

Mit ein bisschen Weltkriegskrisendelay ist bei Perilaneta in der Edition Drachenfliege, vom Rest der Welt noch weitgehend unbemerkt, ein außerordentliches, in doppelter Hinsicht fantastisches Werk erschienen.Mit „Die Melodie von Gut und Böse“ gelingt Jannik Böker ein unorthodoxer Urban Fantasy Roman über zeitlos aktuelle Themen und Archetypen, voll smoother Sprachpoesie und gewürzt mit der Raffinesse eines undurchschaubaren Tricksters.Jannik Böker kredenzt uns ein so spannendes wie ungewöhnliches Debüt, dass sowohl klassisches Bühnenstück als auch ein Computerspiel sein könnte. Das Cover stammt einmal mehr von der Berliner Illustratorin Nicole Altenhoff, die für die Edition Drachenfliege schon zahlreiche weitere Cover gezeichnet hat.