Dan und die große weite Welt

In der Edition MundWerk erscheint das Buch “3 Worte unterwegs” von Dan K. Sigurd.

Seit Jahren lässt Dan K. Sigurd sich im Berliner Mauerpark von Passanten und Fans 3 Wörter geben, aus denen er dann spontan Gedichte auf seiner Schreibmaschine verfasst.



Nun hat der Mauerparkpoet sein zweites Buch am Start. Nach dem Debüt “Gib mir 3 Worte”, das größten Teils im Berliner Mauerpark entstand und auch dort spielte, ist nun “3 Worte unterwegs” erschienen. Wie der Name suggeriert, zog es Dan hinaus in die Welt außerhalb seiner Homebase. Streng genommen ist ja für den in Berlin ansässigen Künstler schon ein Festival in Sachsen Anhalt ein mehrtägiger Auslandsaufenthalt mit exotischen Speisen und atemberaubenden Kontakten zu vollkommen fremden Kulturen. Doch Dan zog es noch viel weiter weg, zum Beispiel nach München in Bayern. Oder nach Frankfurt am Main oder nach Prag, Hamburg, Andalusien, Brüssel …



Über das Buch:



In Berlin ist Dan berühmt und erfolgreich, doch anstatt sich auf seinem Ruhm auszuruhen und die ganze Kohle zu verprassen, die er verdient, zieht der Straßenpoet wieder hinaus in die Welt … die allerdings immer verrückter zu werden scheint …

Während Dan mit seinen Versen die Menschen in Hamburg, München, Prag und Gibraltar glücklich zu machen versucht, hadert er doch sehr mit dem, was sie so anstellen mit sich und der Welt, diese Menschen …



“3 Worte unterwegs” ist, nach seinem heiß begehrten Debüt “Gib mir 3 Worte”, das zweite Buch von Mauerparkpoet Dan K. Sigurd. Eine einzigartige Mischung aus Poesie und autofiktionalem Reiseroman. Gedichte voll aus dem Leben und ein Blick hinter die Kulissen, die keine sind.



"3 Worte unterwegs" gibt es ab sofort als Klappenbroschur und als E-Book bei Periplaneta. Es erscheint in der Poetry-, Kabarett- und Live-Literatur Edition MundWerk.



LIVE-TERMINE



Dan K. Sigurd ist mit seinem Unterwegs-Buch natürlich auch unterwegs:



RELEASEPARTY 3 WORTE UNTERWEGS am 27.08.23 ab 18 Uhr im Mauersegler– Bernauer Str. 64, 13355 Berlin

Außerdem ist Dan K Sigurd unterwegs 02.09.23 beim Recycled Creativity Festival

08.09 ab 19 Uhr im Silent Rixdorf Garten– Wanzlikpfad 3, 12043 Berlin

15.09. ab 19 Uhr im Periplaneta Literaturcafe– Bornholmer Str. 81A, 10439 Berlin

23.09. ab 17 Uhr beim Hoyerswerda ist Bunt Festival, mit Schoko & Luise– Markt 5, 02977 Hoyerswerda

28.09. ab 19 Uhr in der Tabar Bar– Alt-Moabit 108, 10559 Berlin

28.10 ab 16:30 in der Bettina-von-Arnim-Bibliothek– Schönhauser Allee 75, 10439 Berlin