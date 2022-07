DJ Julian Schraven veröffentlicht "In den Kronen" bei Subkultur

Ein Roman über den Rave Deines Lebens.

Julian Schraven, Musiker und DJ aus Köln, veröffentlicht in der Edition Subkultur seinen Roman "In den Kronen". Einerseits ist er die Chronik eines natürlich frei erfundenen Electro-Open-Airs aus der Sicht von drei Menschen. Andererseits sind diese aber, jeder für sich, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und natürlich auf der Suche nach der Party, die alles übertrifft, was vorher war. Im Mittelpunkt steht dabei ein DJ-Duo, bestehend aus Gregor und der Prinzessin. Ein Duo Infernale, dessen Beziehung zueinander einzigartig ist.



Die Geschichte, die eigentlich in der nahen Zukunft spielt, konserviert ein einzigartiges Lebensgefühl, das viele Menschen in den letzten Jahren Krise verloren oder vergessen haben, ohne dabei allzu nostalgisch zu werden. Vielmehr ist sie optimistisch vorwärtsgewandt und eine Ode an den Hedonismus und das Feiern.



»Ein Meer aus Köpfen und Händen, das wellenartig auf und nieder, vor und zuru?ck tanzte. Menschen, zum Teil wild und bunt verkleidet, mal alleine, mal zu zweit, mal in Gruppen. Und zu jeder Gruppe gehört meistens ein Totem, lange Stäbe, die in die Luft gehalten wurden und an denen Lampenschirme, leuchtende Figuren, Logos, Laternen oder Raumschiffe hingen. Wenn am Ende der Stange ein Regenschirm befestigt und mit Plastiktu?ten, ein bisschen Lametta und Glitzer beklebt war, dann konnte das schon so aussehen, als wu?rde eine Qualle u?ber die Menge schwimmen.«



Der in Köln lebende Julian Schraven ist Autor, Musiker, und DJ. Er weiß also, was und worüber er da schreibt. Seit 2014 legt er elektronische Tanzmusik vor Publikum auf und ist seit 2019 Teil des Electronica-Duos gázel. Er war zu Gast auf unzähligen Festivals.



Das Buch erscheint als Klappenbroschur und enthält eine Spotify Playlist, die als Soundtrack zum Lesen passt.



Die Edition Subkultur ist ein Label von Periplaneta Verlag und Medien