Astrid Müller “Twenty Years - Hunde Hitze und die Liebe"

Am 21.06.24 erschien bei Periplaneta der Roman “Twenty Years – Hunde, Hitze und die Liebe” von Astrid Müller. Es ist, vollkommen untypisch für Periplaneta, eine klassische Liebesgeschichte ohne verstörende Metaebene oder unerwarteter Genrekomplikationen. Endlich sind wir Mainstream … naja, wobei ganz so klassisch ist die Geschichte auch wieder nicht, denn Leo und Tony sind ein sehr ungleiches Paar. Außerdem brennt nicht nur zwischen ihnen die Luft … und traumatisierte Hunde kommen auch noch drin vor. Und Rockmusik.



„Die Fünfzig attestiert mir ein halbes Jahrhundert Anwesenheit auf diesem Planeten!“ „Na und? Eine Galapagosschildkröte in dem Alter wäre jetzt in der Pubertät.“



Über das Buch:



Leonora Hildt ist frei und unabhängig. Die erfolgreiche Agrarwissenschaftlerin lebt mit ihrem Hund in Berlin, forscht über das Klima und bereist die Welt. Während einer Hitzewelle gerät ihre friedliche Existenz jedoch ins Wanken, als sie Anthony Fields und seiner Hündin Joy begegnet.

Der zwanzig Jahre jüngere Macho weckt längst vergessene erotische Fantasien in ihr. Und Anthony macht kein Geheimnis daraus, wie sehr er Leonora begehrt. Ihre Hunde sind sofort ein Team, doch die beiden Menschen trennen Welten. Ausgerechnet auf einer Insel Thailands wird sich entscheiden, ob die außergewöhnliche Anziehung zwischen Leo und Tony ausreicht, um hartnäckige Klischees, überholte Moralvorstellungen und die eigenen Ängste zu überwinden.



„Die Geschichte einer außergewöhnlichen Liebe: Leichtfüßig, mit Tiefgang und einer üppigen Prise Erotik erzählt​. Ein wunderbares Romandebüt …“ E. Venne



Über die Autorin:



Astrid Müller studierte Sozialpädagogik und Public Health Gesundheitswissenschaften. Sie lebt und arbeitet in Berlin als Autorin, Referentin und Lektorin. Nach einigen Südostasienreisen schrieb sie diverse Reiseberichte, wie „Erleuchtung für Zweifler. Eine spirituelle Reise nach Thailand, Laos und Kambodscha“. Sie hält Vorträge insbesondere über Hormongesundheit. Zu diesem Thema ist 2023 ihr Sachbuch „Hormonchaos – Viele Symptome eine Ursache“ erschienen.

„Twenty Years“ ist ihr Debüt als Romanautorin.



Astrid Müller stellt uns ihr Buch im Periplaneta Literaturcafé am 12. Juli 2024 vor.

