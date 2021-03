Gameserver-Vermieter Nitrado expandiert nach Russland

Die marbis GmbH mit Hauptsitz im badischen Karlsruhe hat aufgrund der weltweit starken Nachfrage ein Rechenzentrum in Moskau eröffnet. Der russische Markt ist für den führenden Anbieter im Bereich Gameserver-Hosting von großer Bedeutung.Im florierenden Gaming-Markt, der gleichzeitig den größten Bereich der Entertainmentbranche darstellt, gewinnen Multiplayer-Games weltweit immer mehr an Bedeutung. Spiele wie Minecraft oder ARK erfreuen sich großer Beliebtheit. Das hat zur Folge, dass die Umsatzzahlen in vielen Märkten mittlerweile den kombinierten Umsatz der Video- und Musikindustrie übertreffen. Hierbei hat Russland einen außerordentlichen Wert: „Moskau bedeutet für uns die nächste strategische Expansion im globalen Server-Hosting-Markt und stärkt unsere führende Rolle im B2B- und B2C-Sektor“, kommentiert Marcel Bößendörfer, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer der marbis GmbH, die Eröffnung des russischen Standorts.Die Marke Nitrado ist nicht nur für Gamer, sondern auch für die gesamte Spieleindustrie – vom einzelnen Entwickler bis hin zum großen Entwicklungsstudio – ein Anlaufpunkt. Das Unternehmen ist im vollständigen Besitz seiner Hardware und operiert in mehreren Tier-3-Rechenzentren auf der ganzen Welt. Mit ihren proprietären Softwarelösungen haben sich die IT-Spezialisten im letzten Jahrzehnt zum weltweiten Marktführer entwickelt. Für stabile Verbindungen und niedrige Latenzen garantiert ihr weitreichendes und massiv DDoS-geschütztes Netzwerk. Das Team hat vielfältige Erfahrung im Gameserver- sowie Applikations-Hosting.Zur Produktpalette von Nitrado gehören noch weitere Services rund um das Thema Gaming. User können zum Abspielen von Radio-Streams oder der Kommunikation einen TS3 Musicbot oder Voiceserver (Sprachkonferenzsoftware: Teamspeak 3 ) mieten.Zum Angebot von marbis gehören nicht nur ausschließlich Gaming-Dienstleistungen. User, außerhalb der Gameszene, können maßgeschneiderte Hochleistungs-Cloud Server oder eigenen Webspace mieten . Kunden können außerdem Domains registrieren oder übernehmen lassen.