Nachwuchsflaute? Nein Danke!

05.12.18

Das International Festival of Brand Experience, kurz „BrandEx”, am 15. Januar ist das neue exklusive Flaggschiff der Eventbranche und innovatives Forum für Eventmanager, Kreative, PR- und Kommunikationsspezialisten, Werber, Marketiers, Wissenschaftler, Serviceanbieter und den Branchennachwuchs aus den Bereichen Messe, Architektur und Live-Kommunikation. Und genau hier kommt die Agentur marbet ins Spiel.„Für uns als Arbeitgebermarke ist es absolut wichtig und selbstverständlich, den potenziellen Nachwuchs an unsere Branche mit spannenden Ideen und Expertisen heranzuführen“, so Simon Stahl, Kreativdirektor bei marbet. „Deshalb freuen wir uns, bei diesem neuen Festivalformat in verschiedenen Arbeitskreisen inhaltlich stark involviert zu sein. Maßgeblich sind für uns die Themen Recruiting und Nachwuchsentwicklung. Hier ist immer Handlungsbedarf!“marbet ist bei diesem branchenübergreifenden Projekt nicht nur aktiver Partner des BrandEx Fresh Awards für Nachwuchskräfte und konzeptioneller Inputgeber, sondern neben weiteren Agenturen auch einer der Hauptakteure dreier Formate, die sich gezielt an junge, aufstrebende Talente richten. Hierbei greift marbet auf ihre langjährige Expertise in der eigenen Nachwuchsförderung zurück. Dieses Wissen wird marbet Operation Director Thomas Kappler Nachwuchskräften im Rahmen des „Career Coaching“ weitergeben und relevante Hinweise sowie Beurteilungen für die Bewerbungsunterlagen geben.Beim Agentur Pitch wird hingegen das Bewerberprozedere einfach mal auf den Kopf gestellt. Nicht die potentiellen Mitarbeiter müssen sich und ihr Können unter Beweis stellen, sondern fünf Agenturen buhlen gegeneinander um den kreativen Nachwuchs. Auch marbet scheut sich nicht vor diesem hochbesetzten Schaulaufen und wird innerhalb von fünf Minuten deutlich machen, warum die Wahl nur auf marbet fallen kann.Um die Gunst eines Nachwuchsprojekleiters beziehungsweise Nachwuchskonzeptioners geht es auch beim „Agentur Herzblatt“. Ganz nach dem Konzept der Kult-Dating-Showtreten zwei mal drei Arbeitgebervertreter gegeneinander an, um dem hinter der Trennwand sitzenden Aspiranten spontan mit Witz und Charme auf seine Fragen zu antworten sowie als Arbeitgeber das „Herz“ des jungen Talentes zu erobern.„Die Formate beim BrandEx für den Branchennachwuchs durchbrechen bewusst traditionelle Muster im Bewerbungsablauf“, so Thomas Kappler. „Diese sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Als etablierte Agentur für Live-Kommunikation stehen wir in der Pflicht, nicht nur unseren Kunden außergewöhnliche Erlebnisse zu bereiten, sondern auch das Potential aufstrebender Talente zu erkennen wie auch anzuerkennen und als Arbeitgeber mit kreativen Ansätzen entsprechend darauf zu reagieren.“Weitere Informationen zum BrandEx 2019 sowie das vollständige Programm gibt es auf www.brand-ex.org und wer einen Blick auf die BrandEx Fresh Award-Einstimmung der marbet werfen will, schaut einfach mal unter #purrmarbet nach!